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Гривна стремительно растет: Курс валют на 8 июля

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Нацбанк несколько дней подряд укрепляет гривну. Накануне она выросла на 17 копеек, а сегодня - на 16 копеек относительно доллара.
На теневом валютном рынке Украины доллар утром в понедельник можно приобрести по 25,9 грн/долл
На теневом валютном рынке Украины доллар утром в понедельник можно приобрести по 25,9 грн/долл
bigmir.net

На понедельник, 8 июля, НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне: 

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– 100 долларов США – 2571,1361 гривны (-15,9474);

– 100 евро – 2895,0992 гривны (-25,2007).

Национальный банк Украины укрепил курс гривны на 16 копеек – до 25,71 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем, а евро подешевел еще на 25 копеек.

В пятый рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже снизился на 14 копеек до 25,68 грн/доллар, курс в покупке до 25,64 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился 30 копеек до 28,81 гривен за евро.

Ранее сообщалось, что происходит на валютном рынке Украины и какого курса ждать в июле. Ситуация на глобальных рынках остается благоприятной для гривны.

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Теги: курс валют, курс гривны, курс нбу, межбанковский курс валют, курс доллара к гривне, курс доллара сегодня
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tinkerrr    08.07.2019, 10:28
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