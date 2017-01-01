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Украина на треть увеличила агроэкспорт в ЕС

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Украинскую агропродукцию активнее всего покупают в Нидерландах, Испании, Польше и Германии.
Украина наращивает агроэкспорт в Евросоюз
Украина наращивает агроэкспорт в Евросоюз
Getty Images

Украинский аграрный экспорт в страны ЕС в январе-мае 2019 года вырос на 30,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до $2,97 млрд. Об этом сообщила и.о. министра аграрной политики и продовольствия Украины Ольга Трофимцева на своей странице в Facebook в пятницу, 5 июля. 

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"Экспорт украинской продукции в ЕС за отчетный период увеличился на 30,8% – до $2,967 млрд. Импорт увеличился на 12,1% и составил $1,227 млрд", – написала Трофимцева.

Доля Нидерландов в товарообороте между Украиной и странами ЕС составила 17,6%, Испании – 13,7%, Польши – 13,1%, Германии – 10,8%, Италии – 10,8%, Франции – 5,7%, Великобритании – 4,1%, Бельгии – 3,2%, Португалии – 2,9%, Венгрии – 2,9% и Ирландии – 2,7%. 

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Основными продуктами в структуре экспорта в ЕС являются зерновые злаки – $1,4 млрд, растительные масла – $610,5 млн, остатки и отходы пищевой промышленности – $272,8 млн, семена масличных культур – $177,4 млн, мясо и пищевые субпродукты птицы – почти $86 млн, плоды, орехи и цедра – $53 млн, изделия из зерна и хлебных злаков – $36,4 млн, мед – $34,6 млн.

Ранее сообщалось, что Украина вошла в ТОП-3 экспортеров аграрной продукции в Евросоюз. По данным Евростата, Украина с мая 2018 года по апрель 2019-го на поставила в ЕС товаров на 6,3 млрд евро.

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Теги: Украина, Европа, ЕС, Евросоюз, экспорт, Минагрополитики, аграрный сектор, аграрии
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