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В Одессу прибыла первая партия нефти из США

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Американское сырье планируется отправить на Кременчугский НПЗ по нефтепроводу Одесса - Кременчуг.
В Одессе выгружается первая партия американской нефти для Украины
В Одессе выгружается первая партия американской нефти для Украины
flickr.com

Первая в истории Украины партия нефти из США разгружается в Одесском порту. Об этом сообщила пресс-служба порта. 

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"К причалу №2Н нефтегавани Одесского порта был поставлен танкер Wisdom Venture, который доставил из США 75 тысяч тонн нефти", - сообщила пресс-служба.

По ее информации, откатка груза в береговые резервуары может занять около 36 часов. 

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"Обозреватели специализированных СМИ обращают внимание на тот факт, что визит танкера Wisdom Venture в Одессу знаменует собой первую в истории Украины поставку нефти непосредственно из США. Сырье планируется отправить на Кременчугский НПЗ по нефтепроводу Одесса - Кременчуг. Вслед за первой закупкой должны последовать еще несколько. Следующий танкер с нефтью сорта Bakken может прибыть в Одессу уже в августе", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что канадская компания будет разрабатывать нефтегазовые участки в Украине. Президент Зеленский приветствует инвестиции канадских компаний в Украину, в частности Vermilion Energy, которая будет разрабатывать три нефтегазовых участка.

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Теги: нефть, США, Одесса, порт
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Комментариев (1)
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futbolprognoz    08.07.2019, 12:31
Оценка:  +1
futbolprognoz
а где сравнение цены: нефть из рашы и нефть из сша?
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