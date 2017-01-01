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НБУ резко увеличил покупку валюты на межбанке

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С начала текущего года НБУ купил на межбанковской рынке $1,96 млрд, а продал – лишь $231,43 млн.
Нацбанк активно пополняет валютные резервы
Нацбанк активно пополняет валютные резервы
Getty Images

Национальный банк Украины в период с 1 по 5 июня купил на межбанковском валютном рынке $321,2 млн, что в 7,3 раза больше, чем неделей ранее ($44 млн) и соответствует показателю за весь июнь. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ в понедельник, 8 июля. 

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Отмечается, что $40 млн было приобретено по наилучшей цене купли-продажи (с использованием инструмента matching), $281,2 млн – по единому курсу (с использованием инструмента matching).

В целом с начала текущего года НБУ купил на межбанке $1,96 млрд, продал – $231,43 млн. В том числе в июне Нацбанк купил $322,3 млн по сравнению с $203,6 млн в мае и $299,9 млн в апреле.

Ранее сообщалось, что Украина резко нарастила международные резервы. За июнь золотовалютные резервы выросли на 1,2 миллиарда долларов и почти достигли уровня на начало года.

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Теги: гривна, НБУ, курс валют, Нацбанк, Межбанк, курс гривны, межбанковский курс валют, доллар на межбанке
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