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Запасы газа в ПХГ Украины превысили 14 млрд кубов

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С начала лета среднесуточный объем закачки газа в подземные хранилища составил 70 млн кубов.
Запасы газа в ПХГ Украины стремительно растут
Запасы газа в ПХГ Украины стремительно растут
flickr.com

Объемы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины выросли до 14,05 млрд куб. м. Об этом сообщает пресс-служба Укртрансгаза на своей странице в Facebook в понедельник, 8 июля. 

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Отмечается, что сейчас в ПХГ находится на 21% или на 2,4 млрд куб. м больше газа, чем в прошлом году.

"С начала лета среднесуточный объем закачки составил 70 млн куб. м. Держим темп", – говорится в сообщении.

На сайте Укртрансгаза указано, что 6 июля в ПХГ было закачано почти 74,45 млн кубов газа. Отбор из хранилищ не производился. 

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Также сообщается, что в Украину за сутки поступило 63,23 млн кубов газа: из Словакии – 41,66 млн куб. м, из Венгрии – 17,69 млн куб. м, а из Польши – 3,9 млн куб. м. При этом собственная добыча газа за сутки составила более 55 млн куб. м газа.

Напомним, в этом году Украине нужно закачать в хранилища дополнительно 3 млрд кубометров газа. К началу отопительного сезона в ПХГ должно быть 20 млрд куб. м.

Ранее сообщалось, что Коболев нашел виновных в падении добычи газа. Виновниками плохих показателей по добыче газа являются коррупционеры, из-за которых Укргаздобыча не может получить лицензии, говорит Коболев.

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Теги: Украина, газ, хранилище, запасы, хранилища, Укртрансгаз, ПХГ
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  08.07.2019, 14:08
Оценка:  0
гость
еще каких-то 8 млрд до осени закачать надо, а гроши е?
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