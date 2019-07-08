Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине сократилось число отделений банков

Комментариев: 1
Ощадбанк закрыл 102 отделения и стал лидером по этому показателю среди всех финучреждений.
Ощадбанк больше всех закрыл отделений
Ощадбанк больше всех закрыл отделений
Пресс-служба Ощадбанка

В апреле-июне нынешнего года количество банковских отделений в Украине сократилось на 180 единиц – до 8269 отделений. Об этом свидетельствуют данные Национального банка в понедельник, 8 июля. 

Читай также: Deutsche Bank готовит сокращение 20 тысяч сотрудников

Самое значительное сокращение региональной сети среди действующих банков произошло у Ощадбанка – на 102 отделения, Проминвестбанка – на 31 отделение, ПриватБанка – на 26 отделений, Укрсоцбанка – на 23 отделения.

Наибольший прирост по количеству отделений показали: Альфа-банк (Украина) – 10 отделений, ПУМБ – 6 отделений, Кристалбанк – 3 отделения. 

Читай также: Украинцы увеличивают продажу валюты, несмотря на падение курсов

Наибольшей региональной сетью обладают: Ощадбанк – 2487 отделений, ПриватБанк – 1987, Райффайзен Банк Аваль – 502, УкрСиббанк – 298, Альфа-банк (Украина) – 250 отделений, Укргазбанк – 249 отделений.

Ранее сообщалось, что Moody's ухудшило прогноз для банков Украины. Риски в банковской системе страны связаны с ростом потребительского кредитования, сообщило агентство.

Поделись:
Теги: Украина, банки, НБУ, банки Украины, Ощадбанк, Нацбанк, Банковская система
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  08.07.2019, 14:05
Оценка:  0
гость
В-НА Украине сократилось... вот и все
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь