В Украине сократилось число отделений банков

Ощадбанк закрыл 102 отделения и стал лидером по этому показателю среди всех финучреждений.

Ощадбанк больше всех закрыл отделений Пресс-служба Ощадбанка

В апреле-июне нынешнего года количество банковских отделений в Украине сократилось на 180 единиц – до 8269 отделений. Об этом свидетельствуют данные Национального банка в понедельник, 8 июля.

Читай также: Deutsche Bank готовит сокращение 20 тысяч сотрудников

Самое значительное сокращение региональной сети среди действующих банков произошло у Ощадбанка – на 102 отделения, Проминвестбанка – на 31 отделение, ПриватБанка – на 26 отделений, Укрсоцбанка – на 23 отделения.

Наибольший прирост по количеству отделений показали: Альфа-банк (Украина) – 10 отделений, ПУМБ – 6 отделений, Кристалбанк – 3 отделения.

Читай также: Украинцы увеличивают продажу валюты, несмотря на падение курсов

Наибольшей региональной сетью обладают: Ощадбанк – 2487 отделений, ПриватБанк – 1987, Райффайзен Банк Аваль – 502, УкрСиббанк – 298, Альфа-банк (Украина) – 250 отделений, Укргазбанк – 249 отделений.

Ранее сообщалось, что Moody's ухудшило прогноз для банков Украины. Риски в банковской системе страны связаны с ростом потребительского кредитования, сообщило агентство.