Зеленский назначил своих людей в советы директоров госбанков Украины
Три человека из команды Зеленского войдут в набсовет Укрэксимбанка, Ощадбанка и ПриватБанка.
Народный депутат Павел Ризаненко на своей странице в Facebook сообщил о том, что президент Украины Владимир Зеленский назначил своих представителей в совет директоров трех государственных банков.
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“Как мне стало известно Президент определился со своими представителями в наблюдательных советах государственных банков (“зависимые члены“):
- Укрэксимбанк - Виктория Страхова,
- Ощадбанк - Юрий Храмов,
- ПриватБанк - Юлия Мецгер“, - поделился Ризаненко.
Ранее сообщалось, что в Украине сократилось число отделений банков. Ощадбанк закрыл 102 отделения и стал лидером по этому показателю среди всех финучреждений.
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