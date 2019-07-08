Зеленский назначил своих людей в советы директоров госбанков Украины

Три человека из команды Зеленского войдут в набсовет Укрэксимбанка, Ощадбанка и ПриватБанка.

Зеленский назначил троих своих представителей в набсоветы госбанков Украины Getty Images

Народный депутат Павел Ризаненко на своей странице в Facebook сообщил о том, что президент Украины Владимир Зеленский назначил своих представителей в совет директоров трех государственных банков.

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“Как мне стало известно Президент определился со своими представителями в наблюдательных советах государственных банков (“зависимые члены“):

Укрэксимбанк - Виктория Страхова,

Ощадбанк - Юрий Храмов,

ПриватБанк - Юлия Мецгер“, - поделился Ризаненко.

Ранее сообщалось, что в Украине сократилось число отделений банков. Ощадбанк закрыл 102 отделения и стал лидером по этому показателю среди всех финучреждений.