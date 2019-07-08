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Зеленский назначил своих людей в советы директоров госбанков Украины

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Три человека из команды Зеленского войдут в набсовет Укрэксимбанка, Ощадбанка и ПриватБанка.
Зеленский назначил троих своих представителей в набсоветы госбанков Украины
Зеленский назначил троих своих представителей в набсоветы госбанков Украины
Getty Images

Народный депутат Павел Ризаненко на своей странице в Facebook сообщил о том, что президент Украины Владимир Зеленский назначил своих представителей в совет директоров трех государственных банков. 

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“Как мне стало известно Президент определился со своими представителями в наблюдательных советах государственных банков (“зависимые члены“):

  • Укрэксимбанк - Виктория Страхова,
  • Ощадбанк - Юрий Храмов,
  • ПриватБанк - Юлия Мецгер“, - поделился Ризаненко.

Ранее сообщалось, что в Украине сократилось число отделений банков. Ощадбанк закрыл 102 отделения и стал лидером по этому показателю среди всех финучреждений.

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Теги: банки украины, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Приватбанк, Владимир Зеленский, госбанки, Павел Ризаненко, Виктория Страхова, Юрий Храмов, Юлия Мецгер
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гость  (аноним)  08.07.2019, 14:23
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