Названа доля Украины в торговле с Евросоюзом

В течение последних десяти лет Украина всегда больше покупала у Евросоюза, чем продавала.

ЕС продает в Украину больше, чем покупает depositphotos.com

В прошлом году Украина была 23-м крупнейшим партнером ЕС по импорту (1% от общего объема импорта вне ЕС) и 20-м по величине экспорта в ЕС (1% от общего объема экспорта вне ЕС). Об этом свидетельствуют данные Eurostat.

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Так, в период с 2008 по 2018 год у ЕС был положительный торговый баланс с Украиной. Этот профицит был самым высоким в 2013 году, когда он достиг 10 млрд. евро, а самым низким в 2015 году, сократившись до 1 млрд. евро.

В прошлом году профицит составил 4 миллиарда евро.

В экспорте ЕС в Украину преобладали "машины и транспортные средства", "другие промышленные товары" и "химикаты", которые вместе составляли 78% европейского экспорта в Украину.

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В импорте ЕС из Украины преобладали "другие промышленные товары", "сырье" и "продукты питания и напитки", на которые приходится 79% экспорта ЕС в Украину.

Лекарства были наиболее экспортируемым продуктом ЕС в Украину, тогда как наиболее импортируемым продуктом из Украины была кукуруза.

Италия была крупнейшим импортером товаров из Украины в ЕС была Италия (3 млрд. евро). Крупнейшим экспортером в Украину в 2018 году была Германия (5 млрд евро).

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Отметим, в январе-мае 2019 года украинский аграрный экспорт в страны ЕС вырос на 30,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до $2,97 млрд.

Как известно, по итогам 2018 года Украина вошла в тройку главных агропоставщиков ЕС. Аграрии поставили продукцию почти на 6 млрд евро. Годовой рост составил 9%. Украина опередила Китай и уступила лишь США и Бразилии.