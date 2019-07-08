Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Названа доля Украины в торговле с Евросоюзом

Комментариев: 2
В течение последних десяти лет Украина всегда больше покупала у Евросоюза, чем продавала.
ЕС продает в Украину больше, чем покупает
ЕС продает в Украину больше, чем покупает
depositphotos.com

В прошлом году Украина была 23-м крупнейшим партнером ЕС по импорту (1% от общего объема импорта вне ЕС) и 20-м по величине экспорта в ЕС (1% от общего объема экспорта вне ЕС). Об этом свидетельствуют данные Eurostat

Читай также: Украина на треть увеличила агроэкспорт в ЕС

Так, в период с 2008 по 2018 год у ЕС был положительный торговый баланс с Украиной. Этот профицит был самым высоким в 2013 году, когда он достиг 10 млрд. евро, а самым низким в 2015 году, сократившись до 1 млрд. евро.

В прошлом году профицит составил 4 миллиарда евро.

В экспорте ЕС в Украину преобладали "машины и транспортные средства", "другие промышленные товары" и "химикаты", которые вместе составляли 78% европейского экспорта в Украину. 

Читай также: Добытый в ДНР уголь продают через Россию в 19 стран мира: Карта поставок

В импорте ЕС из Украины преобладали "другие промышленные товары", "сырье" и "продукты питания и напитки", на которые приходится 79% экспорта ЕС в Украину.

Лекарства были наиболее экспортируемым продуктом ЕС в Украину, тогда как наиболее импортируемым продуктом из Украины была кукуруза.

Италия была крупнейшим импортером товаров из Украины в ЕС была Италия (3 млрд. евро). Крупнейшим экспортером в Украину в 2018 году была Германия (5 млрд евро). 

Читай также: В Украине подорожали продукты питания

Отметим, в январе-мае 2019 года украинский аграрный экспорт в страны ЕС вырос на 30,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до $2,97 млрд. 

Как известно, по итогам 2018 года Украина вошла в тройку главных агропоставщиков ЕС. Аграрии поставили продукцию почти на 6 млрд евро. Годовой рост составил 9%. Украина опередила Китай и уступила лишь США и Бразилии.

Поделись:
Теги: Украина, ЕС, торговля, экспорт, Импорт
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  08.07.2019, 16:37
Оценка:  +5
гость
(аноним) 08.07.2019, 16:28,
- какого тут тупо гадят российские нацики??????
гость  (аноним)  08.07.2019, 16:28
Оценка:  -7
гость
Бляяяяяяяяяя, да ведь Европа без Укропии не проживёт!!!
Укропия кормит всю Европу!!!

Сало Укропии !!!
Геям Сало !!!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь