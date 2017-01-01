Член Высшей квалификационной комиссии имеет более 1,6 млн грн наличными

Татьяна Весельская незаконно обогатилась, однако не была наказана, так как является членом комиссии, проводящей проверки.

Татьяна Весельская незаконно обогатилась, но не понесла наказание, так как является членом органа, который наказывает vkksu.gov.ua

Согласно Конституции, если судья не может объяснить происхождение своих средств, его должны уволить. Проверкой незаконности обогащения судьей занимаются Высшая квалификационная комиссия и НАПК, передает 24 Канал.

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Татьяну Весельскую проверяли два года. В ходе проверок обнаружилось множество шубок, сумочек, мебели, и даже кастрюлек, а также более 1,6 млн грн наличными, которые составляют сумму большую, чем ее доходы на более 800 тыс грн.

Кроме того, Татьяна Весельская забыла указать, что один ее зять является депутатом Одесской рады, а второй – работником полиции.

После проверок Татьяна к увольнению не была рекомендована. Отмечается, что она как раз является членом Высшей квалификационной комиссии.

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В 2016 году Татьяна получила служебную квартиру в центре Киева благодаря решению судьи Окружного админсуда Киева Игоря Погрибиниченко, которую она приватизировала на свою дочь. В свою очередь, Погрибиниченко в 2018 году получил рекомендацию от комиссии на получение статуса судьи пожизненно.

Татьяна Весельская задекларировала свои доходы в размере 1 600 000 гривен наличными, что значительно превышает ее доходы. Например, если бы она ничего не тратила на протяжении года, то только наличных у нее больше на 800 тыс грн, чем всех ее доходов.

Декларации Татьяны Весельской 24 Канал

Активисты Автомайдана выявили эти 800 тыс грн и подали жалобу в НАПК, где проверку за 2015 и 2016 года начали еще в сентябре 2017 года. Также журналисты 24 Канала подали жалобу в марте 2018 года в Высшую квалификационную комиссию.

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Отмечается, что таким образом Комиссия должна была проверить своего же члена. Однако, Комиссия перевела дело на НАПК, объясняя это тем, что они не занимаются имущественными вопросами.

Так ВККС затягивают дело и “отбеляют“ судью благодаря решению нового Верховного суда о монопольном праве на проверки правильности декларирования имущества и соответствия имущества доходам в пользу НАПК.

Автомайдан подал жалобу на затягивание дела, однако Верховный суд ее отклонил, так как решил, что комиссия не ограничена никаким сроком проверок. В свою очередь, проверка НАПК длилась 20 месяцев из положенных 90 дней, на что они отвечали, что все это время оформляли решение.

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Такое затягивание журналисты также оспорили в суде, в котором дело попало к судье Качуру, отменившему национализацию Приватбанка. Он также отклонил жалобу, уточнив, что декларации члена ВККС можно проверять вечно.

Именно этот же суд отменил результаты проверки НАПК нарушений правил декларирования депутата Новинского из-за нарушенных сроков.

После 20 месяцев проверки деклараций Татьяны Весельской НАПК выдали результат в мае 2019 года, в котором факт преувеличения наличных Весельской на 800 тыс грн больше ее доходов вообще не упоминается.

Ранее сообщалось, что Тимошенко указала в декларациях о доходах за 2018 год, какой недвижимостью владеет: дом в Конча-Заспе и земля на 6100 м2.