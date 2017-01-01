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Гривна установила новый рекорд: Курс валют на 9 июля

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Нацбанк вторую неделю подряд укрепляет гривну. В понедельник она выросла на 11 копеек относительно доллара.
На теневом рынке доллар утром, 9 июля, можно купить по 25,85 грн/долл
На теневом рынке доллар утром, 9 июля, можно купить по 25,85 грн/долл
bigmir.net

На 9 июля, вторник, НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне: 

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– 100 долларов США – 2560,2161 гривны (-10,92);

– 100 евро – 2871,2824 гривны (-23,8168).

Национальный банк Украины укрепил курс гривны почти на 11 копеек – до 25,60 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем, а евро подешевел на почти 24 копейки.

Отметим, что в последний раз официальный курс гривны находился на таком рекордно высоком уровне 1 декабря 2016 года, то есть два с половиной года тому назад. 

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В первый рабочий день недели курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже упал на 10 копеек – до 25,58 грн/долл, курс в покупке понизился на 8 копеек – 25,56 грн/долл.

Курс доллара на межбанке в продаже 8 июля 2019 года снизился на 10 копеек до 25,58 грн/доллар, курс в покупке до 25,56 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 12 копеек до 28,69 гривен за евро.

Ранее сообщалось, что член Высшей квалификационной комиссии имеет более 1,6 млн грн наличными. Татьяна Весельская незаконно обогатилась, однако не была наказана, так как является членом комиссии, проводящей проверки.

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Теги: гривна, доллар, евро, НБУ, Нацбанк, Межбанк, курс гривны, курс нбу, межбанковский курс валют, курс доллара к гривне, курс доллара сегодня, доллар на межбанке
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