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Экономика растет лучше, чем ожидалось - НБУ

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На улучшение показателей динамики экономики влияют два фактора - сильный внутренний спрос и хороший урожай.
По итогам года ВВП Украины может вырасти больше, чем ожидалось
По итогам года ВВП Украины может вырасти больше, чем ожидалось
Пресс-центр НБУ

В Нацбанке заявляют, что во втором полугодии 2019 года экономика Украины будет выглядеть немного лучше, чем ожидалось. об этом в понедельник, 8 июля, заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб в интервью агентству Интерфакс-Украина

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"Два фактора - сильный внутренний спрос и хороший урожай – будут способствовать пересмотру прогноза ВВП", – сказал он.

Сологуб отметил, что ситуация в экономике Украины в первом полугодии 2019 года развивалась немного лучше, чем предполагал Нацбанк в своем более консервативном прогнозе.

"Если посмотреть на прошедшие полгода, то глобально их итоги совпали с нашими ожиданиями, может быть даже оказались немного лучшими – но чуть-чуть лучшими, не столь существенно… В отношении роста экономики мы были более консервативны. Ситуация немного лучше, чем ожидалась", – сказал он. 

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По его словам, внешняя среда в этом году выглядит лучше, чем в прошлом: это касается и финансовых рынков, и условий торговли. В частности, сильно подешевел газ, на высоком уровне держатся цены украинских экспортных товаров – руды и зерна, отметил Сологуб.

В то же время, несколько лучшие, чем ожидалось, показатели связаны не столько с внешним спросом, а с внутренней средой.

Ранее сообщалось, что Кабмин спрогнозировал развитие экономики до 2022. Правительство одобрило два сценария развития экономики Украины на 2020-2022 года и спрогнозировало рост цен.

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Теги: экономика, ВВП, НБУ, экономика Украины
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