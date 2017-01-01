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Рынки США закрылись снижением индексов

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Торги на Американской фондовой бирже в понедельник, 8 июля, закончились снижением основных индексов. Об этом свидетельствуют данные биржи.
Нью-Йоркская биржа
Нью-Йоркская биржа
Getty Images
Индекс Dow Jones упал на 0,43% – до 26806,14 пункта. 

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Индекс S&P 500 – на 0,48% – до 2975,95 пункта.

NASDAQ – на 0,78% – до 8098,38 пункта.
 
Ранее сообщалось, что в Одессу прибыла первая партия нефти из США. Американское сырье планируется отправить на Кременчугский НПЗ по нефтепроводу Одесса - Кременчуг.
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Теги: США, фондовый рынок, индексы, Фондовая биржа
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