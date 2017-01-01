Рынки США закрылись снижением индексов

Торги на Американской фондовой бирже в понедельник, 8 июля, закончились снижением основных индексов. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Нью-Йоркская биржа Getty Images

Индекс Dow Jones упал на 0,43% – до 26806,14 пункта. Читай также: Названа доля Украины в торговле с Евросоюзом Индекс S&P 500 – на 0,48% – до 2975,95 пункта. NASDAQ – на 0,78% – до 8098,38 пункта. Ранее сообщалось, что в Одессу прибыла первая партия нефти из США. Американское сырье планируется отправить на Кременчугский НПЗ по нефтепроводу Одесса - Кременчуг.

КорреспонденТ.biz