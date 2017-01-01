Хорватия начала вступление в еврозону
Правительство Хорватии направило официальное письмо в Брюссель, в котором сообщается о желании присоединиться к Европейскому механизму обменных курсов и к Европейскому банковскому союзу. Об этом заявил председатель Еврогруппы Мариу Сентену в понедельник, 8 июля.
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По его словам, это первый шаг для того, чтобы вступить в зону евро. Завершить этот процесс власти Хорватии планируют к 2023 году.
"Это первый необходимый шаг для того, чтобы вступить в зону евро. Хорватские власти наметили план действий, который позволит облегчить переход", – отметил господин Сентену.
Ранее сообщалось, что названы самые дорогие и дешевые страны для жизни в ЕС: дороже всего жить в Дании, а самой "дешевой" страной оказалась Болгария.
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