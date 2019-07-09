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В мире впервые за 10 лет уменьшилось число долларовых миллионеров

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Первое место по числу долларовых миллионеров занимают США, затем следуют Япония, Германия и Китай.
Совокупное состояние миллионеров уменьшилось почти на 3% – до 68,1 трлн долларов
Совокупное состояние миллионеров уменьшилось почти на 3% – до 68,1 трлн долларов
depositphotos.com

В 2018 году в мире насчитывалось 18 млн человек с состоянием больше 1 млн американских долларов – это на 0,3% меньше, чем в 2017 году. Такие данные обнародовала в докладе консалтинговая компания Capgemini во вторник, 9 июля. 

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Отмечается, что сокращение числа миллионеров наблюдается впервые за 10 лет, со времен кризиса 2008 года.

Совокупное состояние миллионеров также уменьшилось по сравнению с предыдущим годом – почти на 3% – до 68,1 трлн долларов. В первую очередь это связано с падение рынков акций. 

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Первое место по числу долларовых миллионеров занимают США, затем следуют Япония, Германия и Китай. Гражданством этих четырех стран обладает больше 60% миллионеров в мире.

Ранее сообщалось, что миллиардеры США предложили взымать больший налог с них же самих. За налог на богатство выступили наследница Disney и Сорос.

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Теги: экономика, деньги, финансы, миллионеры, миллионер
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exolot    09.07.2019, 13:21
Оценка:  0
exolot
Доллар теряет позиции мировой валюты.
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