Украина за полгода снизила импорт бензина из Беларуси на четверть

Объем поставок из Беларуси удалось снизить за счет переориентации на импорт бензина из Литвы. В основном на литовские поставки перешли компании OKKO, Amic и WOG.

Импорт бензинов из Беларуси в первом полугодии 2019 сократился на 140 тысяч тонн, то есть на 25%, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Теперь он составляет 315 тысяч тонн. Общий объем украинского рынка снизился всего на 2,5% (на 24 тысячи тонн). Об этом со ссылкой на исследование Консалтинговой группы А-95, сообщает enkorr во вторник, 9 июля.

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Объем поставок из Беларуси, в первую очередь, снизился за счет переориентации некоторых операторов, среди которых крупнейший получатель бензинов компания ОККО, на импорт бензина из Литвы.

Компания ОККО в первом полугодии сократила закупки бензинов у белорусских производителей на 39%, при этом поставки от НПЗ группы Orlen за этот период выросли почти в три раза.

Переориентировалась на литовские бензины и компания Amic. Она сократила закупку у Беларуси на 63%. В два раза сократил импорт из Беларуси и WOG - с 89 тысяч до 44 тысяч тонн. Компания частично заместила эти объемы за счет увеличения закупки бензинов у украинских производителей.

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Таким образом, доля белорусских бензинов в балансе украинского рынка в первом полугодии снизилась до 34% с 44% за аналогичный период 2018 года, а импорт бензинов из Литвы за этот период увеличился на 79%.

Доля литовских бензинов в балансе рынка выросла с 9% в первом полугодии 2018 года до 16,3% в первом полугодии этого года.

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Объем украинского рынка бензинов в 2018 года сократился на 4,9%, до 1,916 миллионов тонн, в 2017 году он составлял 2,015 миллиона тонн. Основной причиной уменьшения рынка был рост потребления сжиженного газа. Рынок СУГ с 2015 по 2018 год вырос более чем вполовину и продолжает увеличиваться.

Ранее сообщалось, что в Украине снизились цены на бензин. Средняя по стране цена дизтоплива снизилась до 29,31 грн/л, бензина марки А-92 – до 28,86 грн/л, а А-95 – до 29,86 грн/л.