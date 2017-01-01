Зарплату теперь можно указывать в валюте и платить ее эквивалент – ВС

В Украине можно определять размер зарплаты в гривне с указанием эквивалента суммы в иностранной валюте.

При определении размера зарплаты, выплачиваемой в гривне, алгоритм подлежал применению обменного курса евро на день платежа. depositphotos.com

Верховный суд выдал постановление от 26 июня о том, что в трудовом договоре стороны могут определить размер заработной платы в гривне с указанием эквивалента суммы в иностранной валюте и это не противоречит статьям 192, 533 ГК Украины, передает Юрлига.

Читай также: Больше отпускных дней и причин для увольнения: Новый Трудовой кодекс

В постановлении разъяснено, что закон предусматривает обязательность осуществления платежей на территории Украины в национальной валюте, однако не содержит запрета на использование в расчетах размера денежных обязательств иностранной валюты или других расчетных величин.

В рассматриваемом деле трудовой договор в первой редакции (которую компания признает), предусматривает применение обменного курса евро на день платежа при определении размера заработной платы, подлежащей выплате в гривне, в связи с чем заработная плата заместителя директора общества должна была отвечать по размеру эквиваленту 7 872 евро 05 евроцентов в гривне на дату выплаты.

Читай также: Минсоцполитики хочет увеличить отпуск украинцам, но Рада не разрешает

Так, ВС считает безосновательными доводы кассационной жалобы о том, что выполнение положений дополнительного соглашения побуждает компанию нарушать Налоговый кодекс и обязывает платить штрафные санкции, поскольку алгоритм начисления зарплаты заместителю директора после заключения дополнительного соглашения не изменился.

То есть, в течение всего периода трудовых отношений между сторонами при определении размера зарплаты, выплачиваемой в гривне, алгоритм подлежал применению обменного курса евро на день платежа.

Ранее сообщалось, что делать, если работодатель отказывает в официальном оформлении. Сотруднику необходимо доказать факт работы в компании, на предприятии.