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ФГИ выставил на продажу все автостанции в Киеве

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В собственности предприятия Киевпассервис находятся шесть автостанций в столице и 18 – в Киевской области.
Центральный автовокзал в Киеве получит нового хозяина
Центральный автовокзал в Киеве получит нового хозяина
wikipedia.org

Фонд госимущества Украины выставил на продажу государственный пакет акций акционерного общества Киевпассервис по стартовой цене 195,9 млн гривен. Об этом сообщил в Facebook и.о. главы фонда Виталий Трубаров во вторник, 9 июля. 

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“Это объект малой приватизации, соответственно аукцион состоится в системе ProZorro.Продажи 14 августа 2019 года. Государство владеет 99,9 процентами пакета акций“, – рассказал он.

По словам Трубарова, в собственности Киевпассервиса находятся шесть автостанций в Киеве (АС Центр, АС Дарница, АС Полесье, Центральный автовокзал, АС Южная, АС Дачная) и 18 – в Киевской области. 

“Инвестор обязан сохранять работу автостанций, погасить в течение шести месяцев задолженность по заработной плате, не допустить увольнения работников и выполнять коллективный договор“, – отметил чиновник. 

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Он добавил, что участие в аукционе запрещено юридическим и физическим лицам и бенефициарным владельцам 10% и более акций, имеющих отношение к России.

Ранее сообщалось, что госбюджет недополучил 50 млрд грн. Деньги должны были поступить от прибыли, государственных займов и денег от приватизации государственного имущества.

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Теги: Киев, приватизация, ФГИ, инвестор, инвесторы, Фонд госимущества, автовокзал
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