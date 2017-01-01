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В НБУ прокомментировали пиратский шрифт на новой банкноте

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В регуляторе проводят проверку по факту использования нелицензионного шрифта на купюре в 1000 гривен.
Банкнота 1000 гривен
Банкнота 1000 гривен
пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины проверяет распространенную украинскими дизайнерами информацию об использовании регулятором нелицензионного шрифта при изготовлении новой купюры номиналом 1000 гривен. Об этом во вторник, 9 июля, сообщила пресс-служба НБУ в ответе на запрос УНИАН

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"Национальный банк Украины проверяет информацию, распространенную средствами массовой информации относительно вероятного использования нелицензионного шрифта на банкноте номиналом 1000 гривен и изучает ситуацию с привлечением экспертов Банкнотно-монетного двора и юристов Национального банка", - сказано в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что о результатах Нацбанк проинформирует общественность, как только будут подробные сведения.

Ранее сообщалось, что дизайнеров НБУ обвинили в пиратстве. Они использовали пиратский шрифт в новой купюре и нарушили авторские права Adobe.

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Теги: гривна, НБУ, Нацбанк, пиратство
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