В НБУ прокомментировали пиратский шрифт на новой банкноте
Национальный банк Украины проверяет распространенную украинскими дизайнерами информацию об использовании регулятором нелицензионного шрифта при изготовлении новой купюры номиналом 1000 гривен. Об этом во вторник, 9 июля, сообщила пресс-служба НБУ в ответе на запрос УНИАН.
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"Национальный банк Украины проверяет информацию, распространенную средствами массовой информации относительно вероятного использования нелицензионного шрифта на банкноте номиналом 1000 гривен и изучает ситуацию с привлечением экспертов Банкнотно-монетного двора и юристов Национального банка", - сказано в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что о результатах Нацбанк проинформирует общественность, как только будут подробные сведения.
Ранее сообщалось, что дизайнеров НБУ обвинили в пиратстве. Они использовали пиратский шрифт в новой купюре и нарушили авторские права Adobe.
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