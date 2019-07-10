Гривна продолжает бить рекорды: Курс валют на 10 июля
На 10 июля, среду, НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
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– 100 долларов США – 2548,9178 гривны (-11,2983);
– 100 евро – 2856,0624 гривны (-15,22).
Национальный банк Украины укрепил курс гривны на 12 копеек – до 25,48 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем, а евро подешевел на 15 копеек – до 28,56 грн.
Во второй рабочий день недели курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже вырос на 9 копеек до 25,67 грн/доллар, курс в покупке до 25,63 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 28,76 гривен за евро.
Ранее сообщалось, каких цен на топливо ожидать в августе. За последние пару недель бензин подешевел почти на 60 копеек.
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