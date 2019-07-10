Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Гривна продолжает бить рекорды: Курс валют на 10 июля

Комментариев: 1
Национальная валюта побила вчерашний рекорд, укрепившись еще на 12 копеек. На таком высоком уровне в последний раз гривна была более двух лет назад.
В обменниках доллар можно купить в среднем по 26,05 грн/долл
В обменниках доллар можно купить в среднем по 26,05 грн/долл
bigmir.net

На 10 июля, среду, НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне: 

Читай также: Недвижимость Садового и его семьи: Всем жильем мэра Львова владеет жена

– 100 долларов США – 2548,9178 гривны (-11,2983);

– 100 евро – 2856,0624 гривны (-15,22).

Национальный банк Украины укрепил курс гривны на 12 копеек – до 25,48 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем, а евро подешевел на 15 копеек – до 28,56 грн.

Во второй рабочий день недели курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже вырос на 9 копеек до 25,67 грн/доллар, курс в покупке до 25,63 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 28,76 гривен за евро.

Ранее сообщалось, каких цен на топливо ожидать в августе. За последние пару недель бензин подешевел почти на 60 копеек.

Поделись:
Теги: курс валют, курс гривны, курс нбу, межбанковский курс валют, курс доллара к гривне, курс доллара сегодня
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  10.07.2019, 10:30
Оценка:  0
гость
Граждане! Активней избавляйтесь от долярив! Это кому-то нужно! Думай-те!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь