Гривна продолжает бить рекорды: Курс валют на 10 июля

Национальная валюта побила вчерашний рекорд, укрепившись еще на 12 копеек. На таком высоком уровне в последний раз гривна была более двух лет назад.

В обменниках доллар можно купить в среднем по 26,05 грн/долл bigmir.net

На 10 июля, среду, НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

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– 100 долларов США – 2548,9178 гривны (-11,2983);

– 100 евро – 2856,0624 гривны (-15,22).

Национальный банк Украины укрепил курс гривны на 12 копеек – до 25,48 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем, а евро подешевел на 15 копеек – до 28,56 грн.

Во второй рабочий день недели курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже вырос на 9 копеек до 25,67 грн/доллар, курс в покупке до 25,63 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 28,76 гривен за евро.

Ранее сообщалось, каких цен на топливо ожидать в августе. За последние пару недель бензин подешевел почти на 60 копеек.