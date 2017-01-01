НБУ снял лимит на перечисление дивидендов за границу

Регулятор отменил последнее ограничение на перечисление валютных дивидендов за границу.

Национальный банк отменил все ограничения на репатриацию дивидендов за границу для улучшения инвестиционного климата. Об этом во вторник, 9 июля, сообщила пресс-служба НБУ.

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"С 10 июля бизнес с иностранным капиталом больше не ограничивается лимитом на перечисление дивидендов за границу или на счета нерезидентов в Украине в размере 12 млн евро на месяц для одного юридического лица", - сказано в сообщении.

В Нацбанке пояснили, что репатриация дивидендов в общем не оказывает существенного влияния на рынок, поскольку покупка валюты на эти цели составляет около 4% от общего спроса клиентов банков на иностранную валюту.

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"В первом полугодии бизнес перечислил за границу дивиденды на сумму $1,27 млрд, из которых $1,07 млрд - за счет купленной валюты. Такие объемы перечисления и покупки валюты является на 20% и 14% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - сообщают в НБУ.

Отмена лимита на репатриацию дивидендов является третьим существенным валютным ослаблением за последние три недели, подчеркивают в Нацбанке.

Ранее сообщалось, что НБУ резко увеличил покупку валюты на межбанке. С начала текущего года НБУ купил на межбанковской рынке $1,96 млрд, а продал – лишь $231,43 млн.