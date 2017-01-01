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НБУ снял лимит на перечисление дивидендов за границу

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Регулятор отменил последнее ограничение на перечисление валютных дивидендов за границу.
Нацбанк сообщил об очередном валютном ослаблении
Нацбанк сообщил об очередном валютном ослаблении
пресс-центр НБУ

Национальный банк отменил все ограничения на репатриацию дивидендов за границу для улучшения инвестиционного климата. Об этом во вторник, 9 июля, сообщила пресс-служба НБУ. 

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"С 10 июля бизнес с иностранным капиталом больше не ограничивается лимитом на перечисление дивидендов за границу или на счета нерезидентов в Украине в размере 12 млн евро на месяц для одного юридического лица", - сказано в сообщении.

В Нацбанке пояснили, что репатриация дивидендов в общем не оказывает существенного влияния на рынок, поскольку покупка валюты на эти цели составляет около 4% от общего спроса клиентов банков на иностранную валюту. 

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"В первом полугодии бизнес перечислил за границу дивиденды на сумму $1,27 млрд, из которых $1,07 млрд - за счет купленной валюты. Такие объемы перечисления и покупки валюты является на 20% и 14% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - сообщают в НБУ.

Отмена лимита на репатриацию дивидендов является третьим существенным валютным ослаблением за последние три недели, подчеркивают в Нацбанке.

Ранее сообщалось, что НБУ резко увеличил покупку валюты на межбанке. С начала текущего года НБУ купил на межбанковской рынке $1,96 млрд, а продал – лишь $231,43 млн.

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Теги: НБУ, Нацбанк, ограничение, дивиденды
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