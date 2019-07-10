Мировые цены на нефть растут на новостях из США
Мировые цены на нефть эталонных марок умеренно растут на данных о снижении запасов сырья в США. Об этом свидетельствуют данные утренних торгов в среду, 10 июля.
Читай также: Каких цен на топливо ожидать в августе
Так, сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялись на $0,72 (1,12%) – до $64,88 за баррель.
Таким образом, спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $6,10 в пользу Brent.
Читай также: Shell сообщила о новой остановке нефтепровода Дружба
По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США сократились четвертую неделю подряд – на 8,1 млн баррелей до 461,4 млн. Рынок ожидал, что падение составит в пределах 3,1 млн баррелей.
Тем не менее, согласно прогнозам, добыча нефти в США достигнет рекордных 12,36 млн баррелей в сутки в 2019 году по сравнению с прошлогодним максимумом в 10,96 млн баррелей в сутки, сообщило накануне Управление энергетической информации США (EIA).
Ранее сообщалось, что в Одессу прибыла первая партия нефти из США. Американское сырье планируется отправить на Кременчугский НПЗ по нефтепроводу Одесса - Кременчуг.
Полная версия правил