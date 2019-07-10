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Мировые цены на нефть растут на новостях из США

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Запасы "черного золота" нефти в США сократились четвертую неделю подряд – на 8,1 млн баррелей, превысив ожидания рынка.
В США растет добыча нефти, но запасы снижаются уже месяц
В США растет добыча нефти, но запасы снижаются уже месяц
flickr.com

Мировые цены на нефть эталонных марок умеренно растут на данных о снижении запасов сырья в США. Об этом свидетельствуют данные утренних торгов в среду, 10 июля. 

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Так, сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялись на $0,72 (1,12%) – до $64,88 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на август на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросла на $0,95 (1,64%) – до $58,78 за баррель.

Таким образом, спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $6,10 в пользу Brent. 

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По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США сократились четвертую неделю подряд – на 8,1 млн баррелей до 461,4 млн. Рынок ожидал, что падение составит в пределах 3,1 млн баррелей.

Тем не менее, согласно прогнозам, добыча нефти в США достигнет рекордных 12,36 млн баррелей в сутки в 2019 году по сравнению с прошлогодним максимумом в 10,96 млн баррелей в сутки, сообщило накануне Управление энергетической информации США (EIA).

Ранее сообщалось, что в Одессу прибыла первая партия нефти из США. Американское сырье планируется отправить на Кременчугский НПЗ по нефтепроводу Одесса - Кременчуг.

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Теги: нефть, цены на нефть, цена на нефть, нефть brent, подорожание нефти, добыча нефти
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  10.07.2019, 10:37
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Запасы нефти в США сокращаются благодаря вывозу ее танкером в Украину (сарказм).
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