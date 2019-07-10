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За день на должности президента Зеленский получает 1 тыс грн

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За июнь Владимир Зеленский получил 28 тыс грн.
Зеленский за день получает более 1 тыс грн
Зеленский за день получает более 1 тыс грн
Администрация президента Украины

Государственное управление делами сообщило, что Владимир Зеленский с момента вступления, 20 мая, на должность президента Украины получил 39,7 тыс грн, передает Украинская правда. 

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Так, за май ему выплатили 12,7 тыс грн, а за июнь – 28 тыс грн.

"Заработную плату Президенту Украины Зеленскому В. А. в мае 2019 года с момента вступления на пост начислено в размере должностного оклада – 12 727 гривны, в июне 2019 года - 28 000 гривен", - рассказали в ГУД.

То есть, один рабочий день Зеленского оценивается в 1 273 гривны в мае, а в июне уже 1 555 грн. 

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В перерасчете на все дни месяца глава государства получал 1 061 гривну и 933 гривны соответственно.

В то же время, если рассчитывать выплаченную, а не начисленную зарплату, то сумма будет меньше.

"Других составляющих заработной платы (надбавок, премий и т. п.) Президенту Украины не установлено. С начисленной заработной платы выплачено налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством: в мае 2019 года - 2 482 гривны, в июне - 5 460 гривен", - говорится в ответе. 

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Таким образом, за май Зеленскому было выплачено 10 245 гривен зарплаты, а за июнь - 22 540.

Соответственно, это 854 гривны на день или 1 025 гривен за рабочий день в мае и 751 гривна в день или 1 252 гривны за рабочий день в июне.

После удержания налогов Зеленский получил 1252 грн за рабочий день в июне
После удержания налогов Зеленский получил 1252 грн за рабочий день в июне
Украинские новости

Ранее сообщалось, что средняя зарплата украинцев в мае снизилась. В мае средняя зарплата в Украине сократилась на 30 гривен и составила составила 10 239 гривен.

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Теги: зарплата, Владимир Зеленский, зарплата Зеленского, зарплата президента украины, заработная плата в украине. зарплата госслужащих
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  10.07.2019, 13:14
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гость
по такой зарплате я механиком на нефтеналивном танкере работал...с десяток лет назад. Это точно зарплата или БАЗОВЫЙ оклад?Если первое- то алььтруист сдается и помрет от голодухи. Скорей всего гешефт в сотни раз превышает озвученную сумму!
гость  (аноним)  10.07.2019, 12:47
Оценка:  0
гость
Володя, а что то был за порошок на пресс-конференции на западной Украине, что так странно себя чувствовал?
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