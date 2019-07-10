За день на должности президента Зеленский получает 1 тыс грн
Государственное управление делами сообщило, что Владимир Зеленский с момента вступления, 20 мая, на должность президента Украины получил 39,7 тыс грн, передает Украинская правда.
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Так, за май ему выплатили 12,7 тыс грн, а за июнь – 28 тыс грн.
"Заработную плату Президенту Украины Зеленскому В. А. в мае 2019 года с момента вступления на пост начислено в размере должностного оклада – 12 727 гривны, в июне 2019 года - 28 000 гривен", - рассказали в ГУД.
То есть, один рабочий день Зеленского оценивается в 1 273 гривны в мае, а в июне уже 1 555 грн.
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В перерасчете на все дни месяца глава государства получал 1 061 гривну и 933 гривны соответственно.
В то же время, если рассчитывать выплаченную, а не начисленную зарплату, то сумма будет меньше.
"Других составляющих заработной платы (надбавок, премий и т. п.) Президенту Украины не установлено. С начисленной заработной платы выплачено налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством: в мае 2019 года - 2 482 гривны, в июне - 5 460 гривен", - говорится в ответе.
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Таким образом, за май Зеленскому было выплачено 10 245 гривен зарплаты, а за июнь - 22 540.
Соответственно, это 854 гривны на день или 1 025 гривен за рабочий день в мае и 751 гривна в день или 1 252 гривны за рабочий день в июне.
Ранее сообщалось, что средняя зарплата украинцев в мае снизилась. В мае средняя зарплата в Украине сократилась на 30 гривен и составила составила 10 239 гривен.
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