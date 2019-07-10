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Люди массово забирают деньги из Международного инвестбанка Порошенко

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За последние 5 месяцев украинцы вывели из банка 1,1 млрд грн.
Украинцы забирают деньги из банка Порошенко
Украинцы забирают деньги из банка Порошенко
Getty Images

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Данные НБУ свидетельствуют о том, что за последние 5 месяцев население уже вывело с депозитных портфелей 1,1 млрд грн (-38,7%), а юрлица - 583 млн грн (-10%), передает Finbalance.

Так, на начало 2019 объем средств связанных лиц в его портфеле составил 6,3 млрд грн (общий депозитный портфель – 8,7 млрд грн).

На начало 2019 объем средств связанных лиц в его портфеле составил 6,3 млрд грн
На начало 2019 объем средств связанных лиц в его портфеле составил 6,3 млрд грн
Finbalance

Ранее сообщалось, что около 91% украинцев стали экономить, а на сегодняшний день среднестатистическая украинская семья экономит примерно по 4-5 статьям семейного бюджета. 

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Теги: МИБ, Петр Порошенко, депозиты, депозиты в банке, экономика Украины, финансовое состояние украинцев
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  10.07.2019, 13:25
Оценка:  0
гость
Так это... гривна укрепляется семимильными шагами... Или вкладчики знают то что не знаем мы?
Люблю_Украину    10.07.2019, 13:11
Оценка:  +1
Люблю_Украину
так это оно само и выводит
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