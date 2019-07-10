Люди массово забирают деньги из Международного инвестбанка Порошенко

За последние 5 месяцев украинцы вывели из банка 1,1 млрд грн.

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Данные НБУ свидетельствуют о том, что за последние 5 месяцев население уже вывело с депозитных портфелей 1,1 млрд грн (-38,7%), а юрлица - 583 млн грн (-10%), передает Finbalance.

Так, на начало 2019 объем средств связанных лиц в его портфеле составил 6,3 млрд грн (общий депозитный портфель – 8,7 млрд грн).

На начало 2019 объем средств связанных лиц в его портфеле составил 6,3 млрд грн Finbalance

Ранее сообщалось, что около 91% украинцев стали экономить, а на сегодняшний день среднестатистическая украинская семья экономит примерно по 4-5 статьям семейного бюджета.