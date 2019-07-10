Зарплату педагогов привяжут к прожиточному минимуму с 2020 года – Кабмин

С 2020 по 2023 года зарплату педагогов обещают увеличивать примерно на половину прожиточного минимума.

Министр образования и науки Лилия Гриневич во время заседания правительства заявила, что зарплата педагогов будет расти примерно на половину прожиточного минимума в год с 2020 по 2023 годы.

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"Мы считаем, что нужно отойти от единой тарифной сетки и для сферы образовательной создать отдельные условия оплаты труда, которые больше отражают потребности образовательной системы.

Поэтому, основываясь на этой цели, а, кроме того, руководствуясь законом об образовании, мы решили привязку сделать к прожиточному минимуму, который меняется и отражает экономическую ситуацию в стране...

Сейчас мы предлагаем план, как выйти к 2023 году на нормы закона - 4 прожиточных минимума. Наш план: 2020 году этот минимальный оклад - 2,5 прожиточных минимумов, 2021 - три прожиточных минимума, 2022 - 3,5 и с января 2023 - 4 прожиточных минимума", - отметила Гриневич.

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Она рассказала, что, по закону об образовании, зарплата педагогов к 2023 году будет достигать уровня 4 прожиточных минимумов.

На данный момент, должностной оклад в сфере образования составляет 1,7 прожиточных минимумов. Также, специалист будет получать дополнительно средства на оздоровление и вознаграждение за работу. Таким образом среднегодовая зарплата составит 7427 грн в месяц.

Гриневич добавила, что между группами педагогов должно также быть увеличение каждой последующей группы на 10% по сравнению с предыдущей.

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То есть, по ее словам, молодой воспитатель детсада будет получать в месяц не нынешнюю минимальную зарплату в 4175 грн, а 6369 грн, что будет сделано за счет отмены надбавки за престижность, которую назначают органы местного самоуправления по своему усмотрению, и увеличение размера должностного оклада.

В свою очередь, опытный же воспитатель будет получать более 9 тыс грн в месяц. Зарплата молодого учителя составит 7643 грн без учета надбавок и 8701 грн - с надбавками. Учитель высшей категории будет получать 10,5 тыс грн в месяц.

Ранее сообщалось, что за день на должности президента Зеленский получает 1 тыс грн 20 мин. Только за июнь Владимир Зеленский получил 28 тыс грн.