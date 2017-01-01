Глава НАБУ Сытник отдыхал в охотничьих угодьях за счет бизнесмена Надейко

В общем, по словам Надейко, за Сытника платили 100 тыс грн за визит.

В сюжете программы Гроши на канале 1+1 говорится о том, что бизнесмен Николай Надейко оплачивал отдых директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в элитных охотничьих угодьях.

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"Оказалось, что отдых для него был бесплатным. Почему-то за дорогой досуг рассчитывались другие. За него постоянно платил "товарищ" - Николай Надейко. Все секреты он изложил на допросе в Генпрокуратуре и лично подтвердил свои слова", - говорится в сюжете.

По словам бизнесмена, за каждый визит Сытника он оплачивал около 100 тыс грн. Сытник также пожелал получить от друга особое угощение - элитные сыры, колбасы, спиртное, а также прогулку по лесу на квадроциклах.

"Сытник является моим другом, поэтому по его просьбе я ему способствовал в отдыхе. Он обращался ко мне и просил, чтобы я, например, привез" квадрики" покататься", - рассказал Надейко в Генпрокуратуре.

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Журналисты заинтересовались, почему бизнесмен оплачивает такие счета антикоррупционеру.

"К тому же это уже тянет на обвинения, ведь для чиновников принимать такие дорогие подарки - незаконно, а тем более незаконно не декларировать их", - отметили журналисты.

Артем Сытник отказался общаться с журналистами телеканала и не прокомментировал данную информацию. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что глава НАБУ за апрель получил 168 тыс грн: Сколько получили в НАПК и ГБР. Артем Сытник стал в апреле самым высокооплачиваемым главой антикоррупционных ведомств.