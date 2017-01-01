Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Глава НАБУ Сытник отдыхал в охотничьих угодьях за счет бизнесмена Надейко

Комментариев: 0
В общем, по словам Надейко, за Сытника платили 100 тыс грн за визит.
Глава НАБУ Артем Сытник
Глава НАБУ Артем Сытник
НАБУ

В сюжете программы Гроши на канале 1+1 говорится о том, что бизнесмен Николай Надейко оплачивал отдых директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в элитных охотничьих угодьях. 

Читай также: Зарплата Холодницкого за месяц выросла на более 100 тыс грн

"Оказалось, что отдых для него был бесплатным. Почему-то за дорогой досуг рассчитывались другие. За него постоянно платил "товарищ" - Николай Надейко. Все секреты он изложил на допросе в Генпрокуратуре и лично подтвердил свои слова", - говорится в сюжете.

По словам бизнесмена, за каждый визит Сытника он оплачивал около 100 тыс грн. Сытник также пожелал получить от друга особое угощение - элитные сыры, колбасы, спиртное, а также прогулку по лесу на квадроциклах.

"Сытник является моим другом, поэтому по его просьбе я ему способствовал в отдыхе. Он обращался ко мне и просил, чтобы я, например, привез" квадрики" покататься", - рассказал Надейко в Генпрокуратуре. 

Читай также: Член Высшей квалификационной комиссии имеет более 1,6 млн грн наличными

Журналисты заинтересовались, почему бизнесмен оплачивает такие счета антикоррупционеру.

"К тому же это уже тянет на обвинения, ведь для чиновников принимать такие дорогие подарки - незаконно, а тем более незаконно не декларировать их", - отметили журналисты.

Артем Сытник отказался общаться с журналистами телеканала и не прокомментировал данную информацию. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что глава НАБУ за апрель получил 168 тыс грн: Сколько получили в НАПК и ГБР. Артем Сытник стал в апреле самым высокооплачиваемым главой антикоррупционных ведомств.

Поделись:
Теги: Артем Сытник, глава НАБУ, НАБУ, Николай Наливайко, коррупция, коррупция в Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь