"Потихоньку, по чуть-чуть": В июне Луценко получил еще 70 тыс грн к ставке
Генпрокуратура Украины сообщила о том, что заработная плата генерального прокурора Юрия Луценко за июнь сохранилась на уровне майской и составила 107 027 гривен, передают Украинские новости.
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Оклад генпрокурора составил 37 тыс грн, а вся остальная сумма состоит из надбавок, доплат и премий.
После удержания налогов и сборов Луценко получил 86 157 гривен.
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Отмечается, что в итоге зарплата генпрокурора Юрия Луценко постепенно за год выросла на полмиллиона – в декларации за 2018 год он указал доход в 1,8 млн грн, а также расходы на благотворительность в размере 1 млн грн.
Ранее сообщалось, что по заявлению Кабмина, зарплату педагогов привяжут к прожиточному минимуму с 2020 года. С 2020 по 2023 года зарплату педагогов обещают увеличивать примерно на половину прожиточного минимума.
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Даже перед кем выслуживался, ни для кого не секрет.