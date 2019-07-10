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"Потихоньку, по чуть-чуть": В июне Луценко получил еще 70 тыс грн к ставке

Комментариев: 5
За июнь генпрокурор Украины Юрий Луценко заработал 107 027 грн.
В итоге зарплата генпрокурора Юрия Луценко постепенно за год выросла на полмиллиона
В итоге зарплата генпрокурора Юрия Луценко постепенно за год выросла на полмиллиона
gp.gov.ua

Генпрокуратура Украины сообщила о том, что заработная плата генерального прокурора Юрия Луценко за июнь сохранилась на уровне майской и составила 107 027 гривен, передают Украинские новости. 

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Оклад генпрокурора составил 37 тыс грн, а вся остальная сумма состоит из надбавок, доплат и премий.

После удержания налогов и сборов Луценко получил 86 157 гривен. 

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Отмечается, что в итоге зарплата генпрокурора Юрия Луценко постепенно за год выросла на полмиллиона – в декларации за 2018 год он указал доход в 1,8 млн грн, а также расходы на благотворительность в размере 1 млн грн.

Ранее сообщалось, что по заявлению Кабмина, зарплату педагогов привяжут к прожиточному минимуму с 2020 года. С 2020 по 2023 года зарплату педагогов обещают увеличивать примерно на половину прожиточного минимума.

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Теги: зарплата, зарплата в украине, зарплата госслужащих в украине, зарплата Юрия Луценко, Юрий Луценко, Генпрокуратура, генпрокурор
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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  10.07.2019, 15:25
Оценка:  0
гость
ему надо к ЛОГОПЕДУ! А потом погутарим,хоть по-украински, хоть по-русски!
nelci    10.07.2019, 15:02
Оценка:  0
nelci
Раз дали премию за хорошую работу, значит заслужил!
Даже перед кем выслуживался, ни для кого не секрет.
zadneprohodchik    10.07.2019, 14:36
Оценка:  +2
zadneprohodchik
Франкфурсткий петух
гость  (аноним)  10.07.2019, 14:14
Оценка:  +3
гость
А... простите, образование в должностях, особенно государственных значения не имеют?
trgvm1    10.07.2019, 14:11
Оценка:  +5
trgvm1
тварь картавая
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