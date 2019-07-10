"Потихоньку, по чуть-чуть": В июне Луценко получил еще 70 тыс грн к ставке

За июнь генпрокурор Украины Юрий Луценко заработал 107 027 грн.

В итоге зарплата генпрокурора Юрия Луценко постепенно за год выросла на полмиллиона gp.gov.ua

Генпрокуратура Украины сообщила о том, что заработная плата генерального прокурора Юрия Луценко за июнь сохранилась на уровне майской и составила 107 027 гривен, передают Украинские новости.

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Оклад генпрокурора составил 37 тыс грн, а вся остальная сумма состоит из надбавок, доплат и премий.

После удержания налогов и сборов Луценко получил 86 157 гривен.

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Отмечается, что в итоге зарплата генпрокурора Юрия Луценко постепенно за год выросла на полмиллиона – в декларации за 2018 год он указал доход в 1,8 млн грн, а также расходы на благотворительность в размере 1 млн грн.

Ранее сообщалось, что по заявлению Кабмина, зарплату педагогов привяжут к прожиточному минимуму с 2020 года. С 2020 по 2023 года зарплату педагогов обещают увеличивать примерно на половину прожиточного минимума.