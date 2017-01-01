Какие пенсии и зарплаты обещают разные партии перед выборами: Инфографика

Половина украинцев уверена, что самыми важными являются вопросы реформирования системы соцзащиты и выплат пенсий.

Вопросы пенсионного обеспечения, политики занятности и зарплат являются по версиям разных социальных служб политсил самыми важными по мнению украинцев (52% опрошенных), потому ГО "Центр UA" проанализировал, что конкретно обещают основные политпартии перед выборами 21 июля 2019 года, передает 24 Канал.

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В Украине на 1 апреля 2019 года насчитывается чуть менее 11,39 млн пенсионеров, а средняя пенсия составляет 2 899,04 грн в месяц. Минимальная пенсия с 1 июля этого года составляет 1564 грн.

Потому увеличение пенсии обещают Гражданская позиция Гриценко, Европейская солидарность. Батькивщина конкретно обещает увеличить минимальную пенсию до 30 94 грн, Оппозиционная платформа до 7 тыс грн, а крое того они утверждают, что могут обеспечить ежегодную индексацию пенсии и ее размер на уровне 40% от средней зарплаты.

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Если брать сумму средней украинской зарплаты 10 239 грн за май этого года, то предлагаемая пенсия должна составлять 4095,6 грн.

Батькивщина, Самопомич, Свобода, Слуга народа, Украинская стратегия и Голос обещают внедрить систему персонализированной накопительной пенсии, то есть пенсии не с общего счета, а каждый на протяжении жизни накапливает себе сам.

Оппозиционный блок и Свобода в свою очередь обещают отменить пенсионную реформу правительства Гройсмана.

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Радикальная партия в программе указала, что настоящая справедливость заключается в получении доярками большей пенсии чем ту, которую получают судьи и прокуроры. В своей программе политсила обещает осуществить перерасчет пенсий бывшим колхозникам.

Партия Сила и честь не высказывается по этому поводу вообще.

Какие зарплаты и пенсии обещают разные политпартии перед выборами 2019 Центр UA

Уровень безработицы в первом квартале 2019 года достиг 9,6%, средняя зарплата в мае составила 10 239 грн, минимальная – 4173 грн. По уровням дохода Украина в рейтинге европейских стран опережает только Молдову.

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Увеличить зарплаты также традиционно обещают почти все политические партии: Гражданская позиция, Европейская солидарность, Оппозиционная платформа, Самопомич, Украинская стратегия и Батькивщина. Обещают поднять среднюю зарплату в 3,5 раза за 5 лет.

Экономически гарантировать первое рабочее место для молодежи обязуются Батькивщина и Оппозиционный блок. Последние даже описывают механизм достижения данной цели: молодой специалист до 27 лет не платит налог на доход физических лиц, а работодатель - не платит за него единый социальный взнос.

Гражданская позиция обещает создавать рабочие места в селе и в строительной сфере. Европейская солидарность для создания новых рабочих мест декларирует привлечение инвестиций в ІТ-отрасль, агропромышленность, энергетику, машиностроение и наукоемкие отрасли.

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Батькивщина выделяет медиков, педагогов и работников культуры как те социальные слои, которые в первую очередь должно коснуться увеличения доходов. Похожим образом выделяет потребность повышать зарплату бюджетникам и Украинская стратегия.

Слуга народа обещает установить базовое обеспечение учителям на уровне трех минимальных зарплат, Самопомощь обещает им денежное обеспечение, что на треть больше средней зарплаты по стране, а Оппозиционный блок - на половину больше.

Радикальная партия предлагает создать 1 млн рабочих мест и расширить госзаказ на рабочие профессии.

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И только партия Самопомич заявила, что сможет создать в Украине условия для безсловного базового дохода не ниже 300 евро.

Сила и честь, Свобода, и Голос не высказывались по зарплатам.

Какие соцвыплаты обещают разные политпартии перед выборами 2019 Центр UA

Ранее сообщалось, что в июне Луценко получил еще 70 тыс грн к ставке. За июнь генпрокурор Украины Юрий Луценко заработал 107 027 грн.