В НБУ объяснили снижение цен в начале лета

"На потребительском рынке в июне 2019 по сравнению с предыдущим месяцем зафиксировано снижение цен на 0,5% (впервые в этом году зафиксирована дефляция). Базовая инфляция в июне 2018 по сравнению с предыдущим месяцем находилась на нулевом уровне", - напомнил Данилишин.

Он отметил, что в июне инфляция формировалась преимущественно традиционными для этого месяца факторами и действиями отдельных товаропроизводителей, административное влияние на инфляцию было умеренным, даже, скорее административные факторы способствовали дефляции.

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Также он назвал основные факторы, которые могут положительно повлиять на инфляцию в июле: произойдет снижение цен на газ для населения на 8%, существенное сезонное повышение предложения плодоовощных товаров, укрепление курса гривны.