В НБУ объяснили снижение цен в начале лета
В июне в Украине впервые за год зафиксирована дефляция, что является традиционным явлением, усиленным укреплением гривны.
По итогам июня инфляция в годовом измерении составила 9%, а с начала года - 3,6%. Об этом в среду, 10 июля, сообщил глава Совета Национального банка Богдан Данилишин в Facebook, пояснив причины улучшения показателей.
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"На потребительском рынке в июне 2019 по сравнению с предыдущим месяцем зафиксировано снижение цен на 0,5% (впервые в этом году зафиксирована дефляция). Базовая инфляция в июне 2018 по сравнению с предыдущим месяцем находилась на нулевом уровне", - напомнил Данилишин.
Он отметил, что в июне инфляция формировалась преимущественно традиционными для этого месяца факторами и действиями отдельных товаропроизводителей, административное влияние на инфляцию было умеренным, даже, скорее административные факторы способствовали дефляции.
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Также он назвал основные факторы, которые могут положительно повлиять на инфляцию в июле: произойдет снижение цен на газ для населения на 8%, существенное сезонное повышение предложения плодоовощных товаров, укрепление курса гривны.
Среди основных факторов немонетарного характера, которые могут негативно повлиять на инфляцию в июле: повышение с 1 июля ставки акциза на табачные изделия на 9%, стабильное превышение мировых цен на нефть.
Ранее сообщалось, что в Украине подорожали продукты питания. Больше всего подорожали сливочное масло, почти на 30%, сало и свинина - на 16,9% и 15,3%.
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