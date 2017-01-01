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Импортный газ подешевел за месяц почти на $20

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Украина покупает газ все дешевле. К концу лета цены на европейском рынке могут упасть ниже 180 долларов за тысячу кубометров.
Украина покупает газ по цене ниже 200 долларов
Украина покупает газ по цене ниже 200 долларов
depositphotos.com

В июне закупочная стоимость газа для Украины снизилась на 18,74 доллара за тысячу кубометров (8,7%) - до 196,4491 долларов/тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные Министерства экономического развития и торговли. 

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В гривневом эквиваленте средняя таможенная стоимость импортируемого Украиной газа в июне снизилась на 9,2%, или на 521,04 гривен/тыс. куб. м до 5 160,5069 гривен/тыс. куб. м по сравнению с маем (5 681,54 гривен/тыс. куб. м - подешевел на 7,9%).

Показатели средней таможенной стоимости импортного природного газа рассчитаны по данным периодических таможенных деклараций (предварительное декларирование).

Ранее сообщалось, что Украина за полгода снизила импорт бензина из Беларуси на четверть. Объем поставок из Беларуси удалось снизить за счет переориентации на импорт бензина из Литвы. В основном на литовские поставки перешли компании OKKO, Amic и WOG.

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Теги: Украина, газ, Минэкономики, Импорт, цена на газ, тарифы на газ
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