Нацбанк: нелегальных обменников стало больше

Проверки осуществлялись в Харьковской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Волынской, Хмельницкой, Ривненской, Житомирской, Тернопольской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Херсонской, Черкасской, Киевской областях и в Киеве.

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Среди выявленных нарушений порядка осуществления валютно-обменных операций существенными были следующие: проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления; значительное несоответствие между объемами наличных средств в кассе НФУ и бухгалтерскими отчетными документами; непредоставление во время проверки документов, материалов, информации по запросу уполномоченного работника Национального банка.

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При проведении проверок легальных пунктов по обмену валюты уполномоченными работниками Национального банка был обнаружен 21 пункт обмена валюты, работавший нелегально в Харьковской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Полтавской, Донецкой и Херсонской областях.