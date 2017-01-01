Нацбанк: нелегальных обменников стало больше
Национальный банк выявил 21 нелегальный валютный обменник в апреле-июне. Об этом говорится в сообщении НБУ в среду, 10 июля.
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Национальный банк за апрель-июнь 2019 года совершил 269 проверок структурных подразделений (пунктов обмена валюты) небанковских финансовых учреждений (НФУ) по соблюдению порядка организации и осуществления валютно-обменных операций.
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Среди выявленных нарушений порядка осуществления валютно-обменных операций существенными были следующие: проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления; значительное несоответствие между объемами наличных средств в кассе НФУ и бухгалтерскими отчетными документами; непредоставление во время проверки документов, материалов, информации по запросу уполномоченного работника Национального банка.
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При проведении проверок легальных пунктов по обмену валюты уполномоченными работниками Национального банка был обнаружен 21 пункт обмена валюты, работавший нелегально в Харьковской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Полтавской, Донецкой и Херсонской областях.
Информацию о нелегальных обменных пунктах Национальный банк направил в правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что хакеры ограбили банк Ахметова. Нацполиция расследует вмешательство хакеров в работу банка ПУМБ, которое "причинило значительный ущерб" финучреждению.
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