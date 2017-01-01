Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Цены на нефть превысили 66 долларов за баррель

Комментариев: 0
На торгах в среду стоимость нефти выросла более чем на три проценат. Сырье дорожает на фоне данных о запасах в США.
Цены на нефть резко подскочили
Цены на нефть резко подскочили
depositphotos.com

Мировые цены на нефть резко выросли на торгах в среду, 10 июля. 

Читай также: В НБУ объяснили снижение цен в начале лета

Как свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне по состоянию на 18:40, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2019 года выросла на $2,23 (3,48%) - до $66,38 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на август на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросла на $1,86 (3,16%) – до $59,65 за баррель.

Ранее сообщалось, каких цен на топливо в Украине ожидать в августе. За последние пару недель бензин подешевел почти на 60 копеек.

Поделись:
Теги: нефть, цены на нефть, цена на нефть, нефть brent, подорожание нефти
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь