Цены на нефть превысили 66 долларов за баррель

На торгах в среду стоимость нефти выросла более чем на три проценат. Сырье дорожает на фоне данных о запасах в США.

Мировые цены на нефть резко выросли на торгах в среду, 10 июля.

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Как свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне по состоянию на 18:40, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2019 года выросла на $2,23 (3,48%) - до $66,38 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на август на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросла на $1,86 (3,16%) – до $59,65 за баррель.

Ранее сообщалось, каких цен на топливо в Украине ожидать в августе. За последние пару недель бензин подешевел почти на 60 копеек.