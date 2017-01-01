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В Украине улучшились финансовые настроения: Инфографика

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Украинцы отметили улучшение экономического состояния в семьях и в государстве. При этом самой главной проблемой страны назвали рост цен.
Украинцы оценили состояние экономики
Украинцы оценили состояние экономики
пресс-центр НБУ

За год экономическое состояние Украины улучшилось, а одной из главных проблем страны украинцы называют инфляцию. Об этом свидетельствуют данные исследования социологической группы Рейтинг по заказу Международного Республиканского Института (IRI). 

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Экономическое состояние страны "несколько улучшилось", считают 10% опрошенных. Это на 2% больше, чем в июне прошлого года. Кроме того уменьшилось - с 37% до 18% - количество опрошенных, для кого состояние экономики Украины "намного ухудшилось".

 
 

За год экономическое состояние Украины улучшилось, а одной из главных проблем страны украинцы называют инфляцию. Об этом свидетельствуют данные исследования социологической группы Рейтинг по заказу Международного Республиканского Института (IRI). 

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Экономическое состояние страны "несколько улучшилось", считают 10% опрошенных. Это на 2% больше, чем в июне прошлого года. Кроме того уменьшилось - с 37% до 18% - количество опрошенных, для кого состояние экономики Украины "намного ухудшилось".

 
 

В топ-3 самых важных проблем для страны украинцы определили коррупцию, войну на Донбассе и рост цен. Кроме того, инфляцию опрошенные назвали главной проблемой для семьи.

Ранее сообщалось, что рост доходов украинцев существенно замедлился. Государственная служба статистики опубликовала данные первых трех месяцев текущего года: расходы украинцев превысили доходы.

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Теги: экономика, деньги, украинцы, финансы, опрос, доходы, доход, экономика Украины
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