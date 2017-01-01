Биржи США закрылись ростом индексов
Американский фондовый рынок в среду, 10 июля, закрылся ростом основных индексов. Об этом свидетельствуют данные биржи.
Индекс Dow Jones вырос на 0,29% – до 26860,2 пункта.
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Индекс S&P 500 увеличился на 0,45% – до 2993,06 пункта.
NASDAQ прибавил 0,75% – до 8202,53 пункта.
Ранее сообщалось, что в США на площадке SpaceX произошел пожар. Инцидент произошел в городе Коко 8 июля. Пожар был небольшой и его удалось ликвидировать за несколько минут.
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