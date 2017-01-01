Доллар вернулся к росту: Курс валют на 11 июля

После стремительного падения доллар за вчера подорожал на 21 копейку.

На 11 июля, четверг, НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

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– 100 долларов США – 2570,0474 гривны (+21,1296);

– 100 евро – 2856,0624 гривны 2883,5932 (+27,5308).

Национальный банк Украины понизил курс гривны на 21 копейку – до 25,70 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем, а евро подорожал на почти 28 копеек – до 28,83 грн.

Ранее сообщалось, сколько стоил доллар в Украине в начале лета в 2014-2019. Укрепление гривны с апреля по июль является сезонным, когда украинцы тратят больше денег на Пасху, а потом на период отпусков и подготовку детей к школе.