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Доллар вернулся к росту: Курс валют на 11 июля

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После стремительного падения доллар за вчера подорожал на 21 копейку.
В обменниках Украины доллар можно купить по 26,20 утром, 11 июля
В обменниках Украины доллар можно купить по 26,20 утром, 11 июля
bigmir.net

На 11 июля, четверг, НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне: 

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– 100 долларов США – 2570,0474 гривны (+21,1296);

– 100 евро – 2856,0624 гривны 2883,5932 (+27,5308).

Национальный банк Украины понизил курс гривны на 21 копейку – до 25,70 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем, а евро подорожал на почти 28 копеек – до 28,83 грн. 

Ранее сообщалось, сколько стоил доллар в Украине в начале лета в 2014-2019. Укрепление гривны с апреля по июль является сезонным, когда украинцы тратят больше денег на Пасху, а потом на период отпусков и подготовку детей к школе.

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