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Нефть дорожает из-за урагана в Мексиканском заливе

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Уже приостановлена работа 32% нефтяных мощностей и 18% газовых мощностей в Мексиканском заливе.
На Мексиканский залив надвигается ураган
На Мексиканский залив надвигается ураган
Getty Images

Мировые цены на нефть эталонных марок продолжают расти на данных о снижении запасов сырья в США, а также из-за урагана в Мексиканском заливе. Об этом свидетельствуют данные утренних торгов в четверг, 11 июля. 

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Так, сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялись на $0,35 (0,52%) – до $67,36 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на август на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросла на $0,33 (0,55%) – до $60,76 за баррель. Котировки этой марки достигли максимального уровня за семь месяцев. При этом подъем был отмечен по итогам пятой сессии подряд, чего не происходило с февраля.

Таким образом, спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $6,60 в пользу Brent. 

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"Черное золото" дорожает в связи с тем, что компании сворачивают операции по добыче нефти и природного газа в Мексиканском заливе из-за приближения урагана. По данным Бюро по вопросам экологической безопасности США, уже приостановлена работа примерно 32% нефтяных мощностей и 18% газовых мощностей в регионе.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть растут на новостях из США. Запасы "черного золота" нефти в США сократились четвертую неделю подряд – на 8,1 млн баррелей, превысив ожидания рынка.

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Теги: нефть, США, ураган, цены на нефть, Мексиканский залив, цена на нефть, нефть brent, подорожание нефти, добыча нефти
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