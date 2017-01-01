Какие товары и услуги в Украине сильно подорожали, и подешевели за год

НБУ зафиксировал в Украине дефляцию в июне впервые за 11 месяцев.

Что больше всего подорожало и подешевело в Украине за год depositphotos.com

На странице Экспертной платформы Национального банка Украины (НБУ) в Facebook сообщается о том, что на фоне замедления инфляции в Украине до 9% по итогам июня в годовом измерении, больше всего за последние 12 месяцев в стране подорожали овощи – они выросли в цене на 32,5%.

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"Шестью ценовыми компонентами, которые больше всего выросли за последние 12 месяцев, стали: овощи (+32,5%), хлеб (+21%), а также услуги железнодорожного (+24,9%) и автодорожного (+24,4%) пассажирского транспорта, канализации (+23,9%), водоснабжения (+21,1%)", – говорится в сообщении.

Кроме того, эксперты отметили, что снижение за последний год наблюдалось в таких товарных группах: яйца (-43,2%), фрукты (-2,1%), одежда (-0,4%) и обувь (-0,2%).

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В НБУ уточнили, что дефляция в 0,5% в июне по сравнению с маем зафиксирована впервые за 11 месяцев и вызвана сезонным удешевлением овощей и яиц.

"Также на замедление общих темпов роста потребительских цен повлияло решение правительства изменить механизм установления цен на газ для населения", – отметили в регуляторе.

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Ранее сообщалось, что в Украине улучшились финансовые настроения. Украинцы отметили улучшение экономического состояния в семьях и в государстве. При этом самой главной проблемой страны назвали рост цен.