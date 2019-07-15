Гривна вернулась к росту: Курс валют на 15 июля
На понедельник, 15 июля, НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
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– 100 долларов США – 2576,0584 гривны (-4,1253);
– 100 евро – 2898,8385 гривны (-12,8988).
Национальный банк Украины укрепил курс гривны на 4 копейки – до 25,76 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем, а евро подешевел почти на 13 копеек.
Во пятый рабочий день недели курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже снизился на 8 копеек до 25,78 грн/доллар, курс в покупке до 25,75 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 11 копеек до 28,99 гривен за евро.
Ранее сообщалось ТОП-5 необычных способов замены денег в мире. Некоторые страны мира до сих пор используют ракушки в качестве денежного эквивалента.
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