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Гривна вернулась к росту: Курс валют на 15 июля

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После двух дней падения, которые последовали за продолжительным ростом, гривна вновь начинает укрепляться.
В обменниках доллар утром, 15 июля, можно купить по 26 грн/долл
В обменниках доллар утром, 15 июля, можно купить по 26 грн/долл
bigmir.net

На понедельник, 15 июля, НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне: 

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– 100 долларов США – 2576,0584 гривны (-4,1253);

– 100 евро – 2898,8385 гривны (-12,8988).

Национальный банк Украины укрепил курс гривны на 4 копейки – до 25,76 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем, а евро подешевел почти на 13 копеек.

Во пятый рабочий день недели курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже снизился на 8 копеек до 25,78 грн/доллар, курс в покупке до 25,75 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 11 копеек до 28,99 гривен за евро.

Ранее сообщалось ТОП-5 необычных способов замены денег в мире. Некоторые страны мира до сих пор используют ракушки в качестве денежного эквивалента.

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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  15.07.2019, 10:41
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гость
Скоро первое сентября. Народ соберётся и тогда понеслась 3,14зда по кочкам.
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