Фондовый рынок США закрылся ростом

Торги на Американской фондовой бирже в пятницу, 12 июля, закончились ростом основных индексов. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Рынки США закрылись ростом индексов Getty Images

Индекс Dow Jones вырос на 0,9% – до 27332,03 пункта. Читай также: Трамп не доверяет криптовалютам S&P 500 увеличился на 0,46% – до 3013,77 пункта. NASDAQ прибавил 0,59% – до 8244,14 пункта. Ранее сообщалось, что спрос на нефть ОПЕК упадет до минимума за 17 лет. В начале 2020 года спрос на нефть ОПЕК может упасть до 28 млн баррелей в сутки, считают эксперты.

КорреспонденТ.biz