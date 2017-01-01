Фондовый рынок США закрылся ростом
Торги на Американской фондовой бирже в пятницу, 12 июля, закончились ростом основных индексов. Об этом свидетельствуют данные биржи.
Индекс Dow Jones вырос на 0,9% – до 27332,03 пункта.
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S&P 500 увеличился на 0,46% – до 3013,77 пункта.
NASDAQ прибавил 0,59% – до 8244,14 пункта.
Ранее сообщалось, что спрос на нефть ОПЕК упадет до минимума за 17 лет. В начале 2020 года спрос на нефть ОПЕК может упасть до 28 млн баррелей в сутки, считают эксперты.
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