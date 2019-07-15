Рост экономики Китая замедлился до минимума за 27 лет – Bloomberg
Рост экономики Китая замедлился до самого низкого уровня с 1992 года - одной из причин этого является торговая война с США, сообщает Bloomberg.
Читай также: Трамп снимает санкции с Huawei
По итогам 2019 года эксперты ожидают, что экономика Китая вырастет более чем на 6%.
"Экономика Китая будет замедляться и во втором полугодии, поскольку внешний спрос остается пониженным, рост, скорее всего, стабилизируется в условиях внутренней поддержки.
Читай также: Украина ввела пошлины на металл из России и Китая
Ежегодный темп роста останется выше 6%", - заявил Ван Тао, главный экономист китайской компании UBS AG.
Одной из главных причин такого замедления называют торговую войну с США, которая привела к падению внешнего спроса на китайскую продукцию.
Ранее сообщалось, что пять китайских компаний попали в черный список США. Организациям, попавшим под ограничительные меры, запрещено покупать американские товары и услуги.
Полная версия правил