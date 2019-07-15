Рост экономики Китая замедлился до минимума за 27 лет – Bloomberg

Во втором квартале 2019 года ВВП Китая вырос на 6,2% - это самый низкий уровень с 1992 года.

Одной из причин этого является торговая война с США Getty Images

Рост экономики Китая замедлился до самого низкого уровня с 1992 года - одной из причин этого является торговая война с США, сообщает Bloomberg.

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По данным аналитиков, во втором квартале 2019 года ВВП Китая вырос на 6,2% - это самый низкий уровень с 1992 года. В то же время официальные данные по экономическому росту КНР еще не опубликованы.

По итогам 2019 года эксперты ожидают, что экономика Китая вырастет более чем на 6%.

"Экономика Китая будет замедляться и во втором полугодии, поскольку внешний спрос остается пониженным, рост, скорее всего, стабилизируется в условиях внутренней поддержки.

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Ежегодный темп роста останется выше 6%", - заявил Ван Тао, главный экономист китайской компании UBS AG.

Одной из главных причин такого замедления называют торговую войну с США, которая привела к падению внешнего спроса на китайскую продукцию.

Ранее сообщалось, что пять китайских компаний попали в черный список США. Организациям, попавшим под ограничительные меры, запрещено покупать американские товары и услуги.