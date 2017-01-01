Китай вводит санкции против американских поставщиков оружия Тайваню

Поставка американского вооружения Тайваню "наносит ущерб национальной безопасности" КНР, утверждают в Пекине.

Рост экономики Китая замедлился до минимума за 27 лет Getty Images

Китай намерен ввести санкции против американских поставщиков оружия Тайваню. Об этом говорится в заявлении китайского Министерства иностранных дел, передает Голос Америки.

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Поставка американского вооружения Тайваню "наносит ущерб национальной безопасности" КНР, утверждают в Пекине.

Накануне в Вашингтоне одобрили продажу танков, баллистических ракет и других вооружений на Тайвань на общую сумму $2,2 миллиарда.

Соединенные Штаты являются основным поставщиком вооружений Тайваню, который в Пекине называют "отколовшейся китайской провинцией". Пекин никогда не исключал возможность применения военной силу для того, чтобы заставить Тайвань войти в состав КНР.

Ранее сообщалось, что рост экономики Китая замедлился до минимума за 27 лет. Во втором квартале 2019 года ВВП Китая вырос на 6,2% - это самый низкий уровень с 1992 года.