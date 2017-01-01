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Китай вводит санкции против американских поставщиков оружия Тайваню

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Поставка американского вооружения Тайваню "наносит ущерб национальной безопасности" КНР, утверждают в Пекине.
Рост экономики Китая замедлился до минимума за 27 лет
Рост экономики Китая замедлился до минимума за 27 лет
Getty Images

Китай намерен ввести санкции против американских поставщиков оружия Тайваню. Об этом говорится в заявлении китайского Министерства иностранных дел, передает Голос Америки

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Поставка американского вооружения Тайваню "наносит ущерб национальной безопасности" КНР, утверждают в Пекине.

Накануне в Вашингтоне одобрили продажу танков, баллистических ракет и других вооружений на Тайвань на общую сумму $2,2 миллиарда.

Соединенные Штаты являются основным поставщиком вооружений Тайваню, который в Пекине называют "отколовшейся китайской провинцией". Пекин никогда не исключал возможность применения военной силу для того, чтобы заставить Тайвань войти в состав КНР.

Ранее сообщалось, что рост экономики Китая замедлился до минимума за 27 лет. Во втором квартале 2019 года ВВП Китая вырос на 6,2% - это самый низкий уровень с 1992 года.

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Теги: США, Тайвань, Китай, оружие, санкции, торговые войны
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