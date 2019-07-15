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Укртранснафта начала транспортировать нефть США

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Американское "черное золото" отправляют на Кременчугский НПЗ по нефтепроводу Одесса – Кременчуг.
Укртранснафта начала прием американской нефти
Укртранснафта начала прием американской нефти
Укртранснафта

Компания Укртранснафта начала транспортировку американской нефти на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщила пресс-служба компании на странице в Facebook в субботу, 13 июля. 

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"Сегодня АО Укртранснафта после проверки качественных показателей начало прием в нафтотранспорную систему нефти сорта Bakken, которую в конце прошлой недели доставили танкером из США для нужд Кременчугского нефтеперерабатывающего завода", – говорится в сообщении.

Отмечается, что после подтверждения соответствия показателей сырья, Укртранснафта начала прием нефти для дальнейшей ее транспортировки по нефтепроводу Одесса-Кременчуг.

Ранее сообщалось, что в Одессу прибыла первая партия нефти из США. Американское сырье планируется отправить на Кременчугский НПЗ по нефтепроводу Одесса - Кременчуг.

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Теги: Украина, нефть, США, нефтепровод, Укртранснафта
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