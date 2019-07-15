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Во Всемирном банке заявили, что рост зарплат в Украине нужно остановить

Комментариев: 5
Такой совет дали для того, чтобы помочь Украине завершить экономические реформы.
НБУ, реагируя на инфляционные давления, вынужден был поднять учетную ставку, что сделало деньги дорогими
НБУ, реагируя на инфляционные давления, вынужден был поднять учетную ставку, что сделало деньги дорогими
пресс-служба НБУ

Экономист представительства Всемирного банка в Украине Анастасия Головач заявила в интервью для Зеркала недели о том, что рост минимальной зарплаты и повышение зарплат в государственном секторе необходимо остановить. 

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Она утверждает, что данное решение необходимо, чтобы завершить экономическую реформу в Украине.

"Сейчас очень важно остановить стремительный рост минимальной заработной платы до того момента, пока не будут завершены основные структурные реформы в экономике. Кроме того, любые повышения заработных плат и надбавок в государственном секторе пока тоже нежелательны, поскольку в конечном итоге они будут иметь негативные последствия для экономического роста. 

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То есть чистый экономический эффект от них будет отрицательным: ограниченное количество населения выигрывает от увеличения своих доходов, тогда как остальные из экономических агентов пострадают", — сказала Головач.

Анастасия Головач объяснила, что заработные платы растут только за счет повышения производительности труда, тогда как в Украине доходы растут при сохранении уровня производительности. Потому спрос увеличивается намного быстрее, чем предложение успевает на него отреагировать.

"Если бы наши производители имели возможность отреагировать на рост спроса быстро, не было бы никаких проблем. Но у них не было такой возможности, потому что НБУ, реагируя на инфляционные давления, вынужден был поднять учетную ставку, что сделало деньги дорогими. 

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А если внутренние производители не смогли удовлетворить растущий спрос населения, то его будет удовлетворять импорт, что и привело к углублению наших проблем с внешнеторговым балансом", — подытожила Анастасия Головач.

Ранее сообщалось, что Госстат показал динамику зарплат с 2001 года. Доля социальных выплат в 2010 году составила 9,3% от ВВП Украины, в 2016 - 10,8%, а потом начала снижаться.

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Теги: зарплата, зарплата в украине, рост зарплаты в украине, всемирный банк, экономика укрианы, экономическая реформа в украине
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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  15.07.2019, 20:24
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гость
щоб ви , суки, уже подавилися тим ростом
гость  (аноним)  15.07.2019, 20:18
Оценка:  0
гость
Эта недоучка утверждает, что из-за роста импорта идет дисбаланс, а мозгов не хватает понять , что не надо было рссираться с Россией и отказываться от такого большого рынка, где нашу продукцию брали на ура.А Европе мы не нужны, так что учи , дура, матчасть.
Valery776    15.07.2019, 20:11
Оценка:  0
Valery776
И это правильно. Куда же еще можно этим зарплатам в Украине расти. А вообще как говорил один из "високопосадовців" - "В Украине люди слишком много тратят денег на продукты" , поэтому многие наверное имеют лишний вес, а всемирный банк поможет нам оставаться "худенькими". Ураааа!!!
bimba08    15.07.2019, 19:54
Оценка:  +1
bimba08
А как насчет остановить рост потребительских цен? Об этом Всемирный банк умалчивает.
Kyiv  (аноним)  15.07.2019, 19:26
Оценка:  0
Kyiv
зарплаты - нищебродские, цены - европейские.
идем в европу через жопу!
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