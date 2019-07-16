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Северный поток остановился на ремонт

Комментариев: 2
График работ по техническому обслуживанию трубопровода был заранее согласован с партнерами Nord Stream AG как на стороне поставщика, так и потребителей.
Северный поток остановился на ремонт до конца месяца
Северный поток остановился на ремонт до конца месяца
nord-stream2.com

Обе нитки морского газопровода Северный поток остановлены на две недели для проведения планового технического обслуживания, свидетельствуют данные газотранспортных компаний OPAL Gastransport и NEL Gastransport. 

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Регулярное годовое техническое обслуживание является частью планово-предупредительных ремонтов и проводится в седьмой раз с начала эксплуатации газопровода, отмечает проектная компания Nord Stream AG.

Ежегодные работы по техническому обслуживанию являются ключевым элементом долгосрочной стратегии управления целостностью газопровода Северный поток. Механические компоненты и системы автоматизации проходят тщательную проверку для обеспечения надежной, безопасной и эффективной работы двух ниток газопровода в течение проектного срока службы, составляющего не менее 50 лет. 

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График работ по техническому обслуживанию трубопровода был заранее согласован с партнерами Nord Stream AG как на стороне поставщика, так и потребителей и учтен в заявках на транспортировку газа европейским партнерам через Северный поток, напоминают газовики.

Ранее сообщалось, что суд Англии заморозил дивиденды Nord Stream. Газпром обязали перечислить 145 миллионов долларов дивидендов на счет суда в качестве гарантии исполнения его требований.

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Теги: ремонт, Северный поток, техосмотр, газопровод
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  16.07.2019, 14:18
Оценка:  0
гость
Эта остановка связана только с проф. осмотром. Через день снова за работу. Уже осталось не много. Хохложопые не успеют заполнить свои хранилища.
гость  (аноним)  16.07.2019, 12:16
Оценка:  -1
гость
Что-то не припомню когда на Украине магистральные трубопроводы на профилактику и текущий ремонт останавливали...
Эксплуатируют по принципу :не буди лихо пока оно тихо! Ковырнешь в одном месте - окажется что все менять пора!?
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