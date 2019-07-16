Сколько Зеленский заработал за первые два месяца на посту президента

Зеленский получает только чистый оклад без надбавок и премий.

Других составляющих заработной платы (надбавок, премий и т.д.) президенту Украины не установлено Администрация президента Украины

В Государственном управлении делами рассказали, что за работу на посту президента Украины Владимиру Зеленскому было начислено зарплату в мае и в июне в размере 12 727 грн и 29 тыс грн, соответственно, передает УНН.

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"Заработная плата Президенту Украины В. Зеленскому в мае 2019 года с момента вступления на пост начислена в размере должностного оклада - 12 727,27 гривны, в июне 2019 года - 28 000,00 гривен. Других составляющих заработной платы (надбавок, премий и т.д.) президенту Украины не установлено", - говорится в ответе.

После удержания налогов и сборов согласно действующему законодательству, Зеленский в мае "на руки" получил 10 245,45 грн, а в июне – 22 540 грн.

Ранее сообщалось, что за день на должности президента Зеленский получает 1 тыс грн.