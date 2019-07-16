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Сколько Зеленский заработал за первые два месяца на посту президента

Комментариев: 1
Зеленский получает только чистый оклад без надбавок и премий.
Других составляющих заработной платы (надбавок, премий и т.д.) президенту Украины не установлено
Других составляющих заработной платы (надбавок, премий и т.д.) президенту Украины не установлено
Администрация президента Украины

В Государственном управлении делами рассказали, что за работу на посту президента Украины Владимиру Зеленскому было начислено зарплату в мае и в июне в размере 12 727 грн и 29 тыс грн, соответственно, передает УНН. 

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"Заработная плата Президенту Украины В. Зеленскому в мае 2019 года с момента вступления на пост начислена в размере должностного оклада - 12 727,27 гривны, в июне 2019 года - 28 000,00 гривен. Других составляющих заработной платы (надбавок, премий и т.д.) президенту Украины не установлено", - говорится в ответе.

После удержания налогов и сборов согласно действующему законодательству, Зеленский в мае "на руки" получил 10 245,45 грн, а в июне – 22 540 грн.

Ранее сообщалось, что за день на должности президента Зеленский получает 1 тыс грн.

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Теги: зарплата, зарплата в украине, зарплата президента, зарплата Зеленского, президент Украины, Владимир Зеленский
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  16.07.2019, 13:22
Оценка:  -2
гость
А президент СШП Трупм получает 1$в месяц, остальное перечисляет на благотворительность.и не в фонд имени себя(как потрох).Или зеле слабо? тогда куле он на стрелку в Минск Трупма и Мин(ет) вызывал для веса в базаре с Пу?!
Тисс    16.07.2019, 14:10
Оценка:  0
Тисс
Трамп - миллиардер, как и Вальцман-порошенко. Зеленский - миллионер. Разница понятна?
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