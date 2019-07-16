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Как за полгода выполнили госбюджет-2019: Инфографика

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Почти половину запланированных доходов уже собрали.
Верховная Рада приняла госбюджет на 2019 год в ноябре 2018
Верховная Рада приняла госбюджет на 2019 год в ноябре 2018
пресс-служба НБУ

В государственном бюджете заложены доходы на уровне 1 трлн 26 млрд 131 млн грн и расходы на уровне 1 трлн 112 млрд 129 млн грн. Слово и дело проанализировали, как выполняют бюджет на 2019 год в январе-мае. 

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Доходная часть бюджета на конец мая выполнена на 41,6% - 426,7 млрд грн средств уже поступило. Расходная часть выполнена на 37,8% – 420,4 млрд грн.

Как выполняется госбюджет-2019
Как выполняется госбюджет-2019
Слово и дело

В бюджете предусмотрено 104,4 млрд грн на оборону, 99,3 млрд грн н военную и 2,3 млрд на гражданскую оборону. На конец мая эти цифры выполнено не более чем на 34%, по гражданской обороне – на 19,5%. 

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На проведение выборов в 2019 году заложили 4,9 млрд грн, из которых половину, 2,3 млрд грн, уже потратили (47,1%). На общественный порядок, безопасность и судебную власть потрачено 48,4 млрд грн из 132,9 млрд (36,4%). На обслуживание долга ушло 37,9% средств, предусмотренных в бюджете.

На 57,9% выполнены расходы на топливно-энергетический комплекс – 1,9 млрд грн из 3,2 млрд. На транспорт потратили 23,5% из запланированного – 8,6 млрд грн из 36,5 млрд. Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство выполнены только на 3,1%, на охрану здоровья – на 29,3%, на образование – на 36,1%. 

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В бюджете на этот год заложено 199,6 млрд грн на социальную защиту и соцобеспечение, потрачено уже 96,5 млрд (48,3%). Почти все расходы уже выполнены на защиту ветеранов войны и труда – 1,3 млрд грн из 1,5 млрд (89,3%).

Владимир Гройсман назвал госбюджет-2019 сбалансированным и вполне реалистичным
Владимир Гройсман назвал госбюджет-2019 сбалансированным и вполне реалистичным
Слово и дело

Ранее сообщалось, что госбюджет недовыполнен в июне почти на 18%. С начала года госбюджет недовыполнен на 5%. За полгода доходы составили почти 507 млрд грн при годовом плане в 1,26 трлн грн.

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Теги: госбюджет 2019, экономика украины, бюджет Украины, доходы, расходы
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