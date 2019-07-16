Как обещают преодолеть бедность ТОП партии на выборах-2019: Инфографика

Любимым обещанием политических партий является повышение зарплат и пенсий.

По данным разных социологических служб на выборах 21 июля 2019 года лидирует 5 политических партий. Слово и дело проанализировали их обещания и выяснили, как партии собираются бороться с бедностью в Украине.

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Партия Слуга народа достаточно обобщенно обещает создать национальную экономическую стратегию с ключевой целью достижения высшего среднеевропейского уровня доходов и качества жизни украинцев.

Кроме того, они обещают ввести "экономический паспорт украинца", по которому все дети будут получать долю от эксплуатации природных ресурсов на индивидуальные счета.

Оппозиционная платформа – За жизнь обещает повысить минимальную зарплату, минимальный прожиточный уровень и минимальную пенсию до 7 тыс грн, только не упоминает как это сделать, чтобы не повышались цены на все остальное.

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Кроме того, они хотят установить необлагаемый доход физических лиц на уровне минимальной зарплаты.

В Голосе обещают сделать социальную помощь адресной.

"Вся социальная помощь будет построена на философии "деньги ходят за человеком" и направлена на конкретного человека и его потребности", – написано в программе партии Вакарчука.

Они также хотят ввести накопительную пенсионную систему, чтобы "большинство пенсионеров смогли жить за счет своих собственных накоплений, а не зависеть от государства".

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Батькивщина прописала в своей программе, что намерена достичь за 5 последующие лет уровня средней зарплаты Польши в долларовом измерении и поднять минимальную пенсию до уровня 3 тыс 94 грн.

Партия Тимошенко тоже хочет ввести накопительную пенсионную систему, но при этом государство должно гарантировать сохранность частных пенсионных счетов и ежегодно проводить индексацию.

Кроме того, Батькивщина обещает "восстановить справедливость" для тех людей, которые потеряли свои банковские вклады и собственность во время стремительного падения курса гривны. Вероятно, речь идет об инфляции в 2016 году.

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Европейская солидарность предлагает преодолеть бедность "путем повышения результативности труда, реализации собственной инициативы и упрощенного доступа к инвестиционным капиталам".

А кроме того, ЕС хотят преодолеть бедность с помощью "кропотливого труда", при том, что государство должно гарантировать равный доступ к бюджетным средствам (публичные закупки, программы/грантовые программы развития малого и среднего предпринимательства, безналоговый/льготный период для развития бизнеса).

Также партия будет способствовать созданию рабочих мест с высокими зарплатами, стимулируя привлечение инвестиций, образование и инновации.

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В программе Европейской солидарности имеется отдельный социальный блок, где повышать пенсии и помощь малообеспеченным планируется "путем роста поступлений в бюджет". Кроме этого, из госбюджета будут поддерживать тех, кто больше всего нуждается в социальной помощи: пенсионеров, многодетные семьи, семьи участников АТО/ООС.

Как именно политические партии обещают побороть бедность в Украине Слово и дело

Ранее сообщалось, какие налоги предлагают ввести ТОП партии на выборах-2019. На выборы в ВР зарегистрировано 22 партии, но пока по рейтингам лидируют 5 из них.