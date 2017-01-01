Гривна теряет позиции: Курс валют на 17 июля

Курс доллара на межбанке в продаже вырос на 14 копеек – до 25,96 грн/долл, курс в покупке вырос также на 14 копеек – 25,93 грн/долл.

На теневом рынке Украины доллар утром, 17 июля, можно купить по 26 грн/долл bigmir.net

На 17 июля, среду, НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

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– 100 долларов США – 2586,4142 гривны (+12,3222);

– 100 евро – 2902,73427 гривны (+1,9884).

Национальный банк Украины понизил курс гривны более чем на 12 копеек – до 25,86 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем, а евро подорожал почти на 2 копейки.

Во второй рабочий день недели курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже вырос на 14 копеек – до 25,96 грн/долл, курс в покупке вырос также на 14 копеек – 25,93 грн/долл.

Ранее сообщалось, как обещают преодолеть бедность ТОП партии на выборах-2019. Любимым обещанием политических партий является повышение зарплат и пенсий.