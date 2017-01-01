Минфин взял рекордный займ на внутреннем рынке

Минфин привлек 33,3 миллиарда гривен в госбюджет, из которых 7,4 млрд в гривнах и миллиард в долларах США.

Минфин Украины во вторник, 16 июля, разместил облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на ракердные 33,3 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

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"Сегодня на аукционах ОВГЗ Минфин привлек 33,3 миллиарда гривен в государственный бюджет, из которых 7,4 млрд в гривнах и 1 млрд в долларах США", - говорится в сообщении.

Глава ведомства Оксана Маркарова в Facebook сообщила, что это крупнейшее размещение года.

Как отметили в министерстве, благодаря растущему спросу на государственные ценные бумаги со стороны инвесторов ставки доходности снижены по всем инструментам:

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по 3-месячным ОВГЗ в гривне - 17,0% (снижение на 24 базисных пункта);

по 6-месячным ОВГЗ в гривне - 17,4% (снижение на 20 бп);

по 1-летними ОВГЗ в гривне - 17,74% (снижение на 26 бп);

по 2-летним ОВГЗ в гривне - 17,75% (снижение на 20 бп);

по 1-летними ОВГЗ в долларах США - 6,5% (снижение на 50 бп);

по 2-летним ОВГЗ в долларах США - 7% (снижение на 50 бп).

Ранее сообщалось, как за полгода выполнили госбюджет-2019. Почти половину запланированных доходов уже собрали.