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Минфин взял рекордный займ на внутреннем рынке

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Минфин привлек 33,3 миллиарда гривен в госбюджет, из которых 7,4 млрд в гривнах и миллиард в долларах США.
Минфин продолжает пополнять бюджет-2019, увеличивая долги
Минфин продолжает пополнять бюджет-2019, увеличивая долги
Getty Images

Минфин Украины во вторник, 16 июля, разместил облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на ракердные 33,3 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook

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"Сегодня на аукционах ОВГЗ Минфин привлек 33,3 миллиарда гривен в государственный бюджет, из которых 7,4 млрд в гривнах и 1 млрд в долларах США", - говорится в сообщении.

Глава ведомства Оксана Маркарова в Facebook сообщила, что это крупнейшее размещение года.

Как отметили в министерстве, благодаря растущему спросу на государственные ценные бумаги со стороны инвесторов ставки доходности снижены по всем инструментам: 

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  • по 3-месячным ОВГЗ в гривне - 17,0% (снижение на 24 базисных пункта);
  • по 6-месячным ОВГЗ в гривне - 17,4% (снижение на 20 бп);
  • по 1-летними ОВГЗ в гривне - 17,74% (снижение на 26 бп);
  • по 2-летним ОВГЗ в гривне - 17,75% (снижение на 20 бп);
  • по 1-летними ОВГЗ в долларах США - 6,5% (снижение на 50 бп);
  • по 2-летним ОВГЗ в долларах США - 7% (снижение на 50 бп).

Ранее сообщалось, как за полгода выполнили госбюджет-2019. Почти половину запланированных доходов уже собрали.

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Теги: Минфин, долги, облигации, облигация, гособлигация, займ
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