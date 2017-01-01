Фондовый рынок США закрылся падением
Торги на Американской фондовой бирже во вторник, 16 июля, закончились снижением основных индексов. Об этом свидетельствуют данные биржи.
Индекс Dow Jones упал на 0,09% – до 27335,63 пункта.
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Индекс S&P 500 снизился на 0,34% – до 3004,04 пункта.
NASDAQ потерял 0,43% – до 8222,8 пункта.
Ранее сообщалось, что США вводят антидемпинговые пошлины на трубы из Украины. В рамках действовавшего соглашения Интерпайп продавал нефтегазовые трубы по справедливым рыночным ценам.
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