Фондовый рынок США закрылся падением

Торги на Американской фондовой бирже во вторник, 16 июля, закончились снижением основных индексов. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Фондовый рынок США закрылся падением Getty Images

Индекс Dow Jones упал на 0,09% – до 27335,63 пункта. Читай также: Как за полгода выполнили госбюджет-2019: Инфографика Индекс S&P 500 снизился на 0,34% – до 3004,04 пункта. NASDAQ потерял 0,43% – до 8222,8 пункта. Ранее сообщалось, что США вводят антидемпинговые пошлины на трубы из Украины. В рамках действовавшего соглашения Интерпайп продавал нефтегазовые трубы по справедливым рыночным ценам.

КорреспонденТ.biz