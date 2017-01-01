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Фондовый рынок США закрылся падением

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Торги на Американской фондовой бирже во вторник, 16 июля, закончились снижением основных индексов. Об этом свидетельствуют данные биржи.
Фондовый рынок США закрылся падением
Фондовый рынок США закрылся падением
Getty Images
Индекс Dow Jones упал на 0,09% – до 27335,63 пункта. 

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Индекс S&P 500 снизился на 0,34% – до 3004,04 пункта.

NASDAQ потерял 0,43% – до 8222,8 пункта.
 
Ранее сообщалось, что США вводят антидемпинговые пошлины на трубы из Украины. В рамках действовавшего соглашения Интерпайп продавал нефтегазовые трубы по справедливым рыночным ценам.
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Теги: США, фондовый рынок, индексы, Фондовая биржа
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