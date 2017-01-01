На должность главы Фонда гарантирования назначили нового человека.

Пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц сообщила о том, что Административный совет Фонда гарантирования вкладов назначил нового директора-распорядителя Фонда.

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Новым главой Фонда гарантирования стала уже экс-заместитель директора-распорядителя Фонда Светлана Рекрут.

Административный совет удовлетворил заявление об увольнении по собственному желанию с 17 июля Константина Ворушилина с должности директора-распорядителя Фонда гарантирования.

Рекрут заявила, что перед командой Фонда стоит задача продолжения выполнения обязательств перед кредиторами банков и государством.

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"Поскольку остаток долга перед Министерством финансов в настоящее время превышает 49 млрд грн в виде векселей и еще более 67 млрд грн по процентам, самым важным заданием, над которым Фонд будет работать в ближайшее время, является реструктуризация процентов по этим кредитам", - сказала Рекрут.

Ранее сообщалось, что глава МВФ уходит в отставку ради должности председателя Центробанка ЕС. Кристин Лагард заявила, что покидает должность главы Международного валютного фонда.